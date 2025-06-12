TBMM’de Yeni Başkanlık Divanı Seçildi

TBMM’DE YENİ GÖREVLENDİRMELER

TBMM Genel Kurulu, 28’inci Dönem İkinci Devre için yeni başkanlık divanını belirledi. Bugün Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, 4 meclis başkan vekili ile idare amirleri ve katip üyeler için oy kullanıldı.

MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ SEÇİLDİ

Meclis başkan vekilliğine seçilen isimler arasında, AK Parti’den Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP’den Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, MHP’den İstanbul Milletvekili Celal Adan ve DEM Parti’den Van Milletvekili Pervin Buldan yer aldı.

İDARE AMİRLERİ BELİRLENDİ

Yapılan oylamada, idare amiri olarak görev yapacak isimler şöyle sıralandı: AK Parti’den İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyüpoğlu. CHP’den Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, MHP’den Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve DEM Parti’den Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz de bu göreve seçildi.

KATİP ÜYELERİN BELİRLENMESİ

Katip üyelikleri için yapılan oylamada ise, AK Parti’den Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Kütahya Milletvekili Adil Biçer ve Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez seçilirken, CHP’den Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İYİ Parti’den Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve Yeni Yol Partisi’nden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de katip üyelikleri için belirlenen diğer isimler oldu.