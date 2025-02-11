TBMM’de Yeni Dönemde Bakanlar İçin Yemin Formülü

14 MAYIS’TA YENİLENEN SEÇİMLER

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen milletvekili seçimi ile Türkiye’nin parlamentosu yenilendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28’inci yasama dönemi, yemin töreni ile başlamış olacak. TRT Haber’in aktardığına göre, iç tüzüğe göre Genel Kurul, kesin seçim sonuçlarının açıklanmasından sonraki üçüncü gün toplanacak. Yeni milletvekilleri, alfabetik sıraya göre seçildikleri çevre ve isimlerine göre kürsüye gelerek yemin metnini okuyacak.

YEMİN TÖRENİNE KATILMAYACAK İSİMLER

600 vekil arasında Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 16 ismi de yer alıyor. Bu isimler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 15 bakan yeni dönemde milletvekili olarak görev yapacak. Ancak bu bakanların yemin ettiklerinde bakanlıklarının sürekliliği konusu tartışmalara neden oldu. AK Parti, bakanlıkların hizmetlerinde herhangi bir aksama olmaması için bir çözüm geliştirdi. Bu 16 isim yemin törenine katılmayacak. Bakanlar, 28 Mayıs’taki ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlanıp yeni kabine kurulana kadar görevlerine devam edecek.