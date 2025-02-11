More
Gündem

TBMM’de Yeni Dönemde Bakanlar İçin Yemin Formülü

tbmm-de-yeni-donemde-bakanlar-icin-yemin-formulu

14 MAYIS’TA YENİLENEN SEÇİMLER

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen milletvekili seçimi ile Türkiye’nin parlamentosu yenilendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28’inci yasama dönemi, yemin töreni ile başlamış olacak. TRT Haber’in aktardığına göre, iç tüzüğe göre Genel Kurul, kesin seçim sonuçlarının açıklanmasından sonraki üçüncü gün toplanacak. Yeni milletvekilleri, alfabetik sıraya göre seçildikleri çevre ve isimlerine göre kürsüye gelerek yemin metnini okuyacak.

YEMİN TÖRENİNE KATILMAYACAK İSİMLER

600 vekil arasında Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 16 ismi de yer alıyor. Bu isimler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 15 bakan yeni dönemde milletvekili olarak görev yapacak. Ancak bu bakanların yemin ettiklerinde bakanlıklarının sürekliliği konusu tartışmalara neden oldu. AK Parti, bakanlıkların hizmetlerinde herhangi bir aksama olmaması için bir çözüm geliştirdi. Bu 16 isim yemin törenine katılmayacak. Bakanlar, 28 Mayıs’taki ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlanıp yeni kabine kurulana kadar görevlerine devam edecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Sakarya’da İki Tırda Tütün Operasyonu

Sakarya'da jandarma, düzenlediği operasyonla iki tırda 3,5 ton kaçak kıyılmış tütün yakaladı. Tır sürücüleri gözaltına alındı.
Manşet

Galatasaray, Arda Ünyay’ı Transfer Etti

Galatasaray, genç futbolcu Arda Ünyay ile 3,5 yıllık yeni bir sözleşme anlaşması gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.