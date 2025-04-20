tbmm-den-10-bin-800-lira-tazminat

CHP’Lİ ESKİ MİLLETVEKİLİNE TAZMİNAT CEZASI

Meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonunu kıran CHP’li eski milletvekili Burak Erbay’a 10 bin 800 lira maddi tazminat ödemesi gerektiğine karar verildi. TBMM Genel Kurulu’nun 12 Ekim 2022 tarihinde toplanan birleşiminde, dönemin CHP Muğla Milletvekili Erbay, konuşma esnasında kürsüye koyduğu cep telefonunu çekiçle kırdı. TBMM Başkanlığı, kürsünün zarar görmesi ve kamu zararına neden olunduğu ileri sürülerek Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Erbay’a karşı maddi tazminat davası açtı.

İLK MAHKEME SONUCUNU REDDETTİ

Erbay’ın avukatı, mahkemeye sunduğu dilekçede, müvekkilinin cep telefonunu kırdığı sünger üzerinde her türlü tedbiri alarak kürsünün zarar görmesini önlemeye çalıştığını savundu. Yapılan duruşmalar sonucunda, Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın reddine dair karar aldı.

KARAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Bu durumun ardından TBMM Başkanlığı, istinaf yoluna giderek davayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Dosya üzerine inceleme yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, ilk mahkeme kararını iptal ederek Erbay’ın, TBMM Başkanlığına 10 bin 800 lira maddi tazminat ödemesi gerektiğini belirtti. Dairenin kararında, Erbay’ın kürsüye uyguladığı şiddetle meydana gelen zararın kamera kayıtları ve aynı gün düzenlenen tutanak ile kanıtlandığı ifade edildi. Eski milletvekili Erbay’ın eylemiyle oluşan zarar ile arasında uygun nedensellik bağı bulunduğu belirtilen kararda, ilk mahkemenin davacı kurumun zararını karşılayacak maddi tazminata hükmetmesi gerektiği, dolayısıyla davanın reddedilmesinin de doğru olmadığı vurgulandı.