TBMM’den Diyanet İlgili Kanun Teklifi Geçti

TBMM’DE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇİN YAPILAN DÜZENLEME KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin düzenlemeleri içeren ‘210 Sıra Sayılı Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ni kabul etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanan Genel Kurul, kanun teklifi üzerindeki görüşmeleri tamamladıktan sonra teklifi onayladı. Kanun ile Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi kurumlar tarafından incelenmesi talep edilen dini yayınları inceleyip mütalaa verecek. Kurul, ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak namaz vakitleri ile dini günleri tespit ve ilan edecek.

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU YAYINLARI DENETLEYECEK

Din İşleri Yüksek Kurulu, “Kur’an-ı Kerim meali veya tercümesi” adıyla yayımlanan yayınları Başkanlık ve diğer kamu kurumlarının talebi üzerine ya da resen inceleyecek. Yapılacak incelemede İslam dininin temel niteliklerine aykırı olduğu belirlenen yayınların basım ve yayımının durdurulması, dağıtılmış olanların toplatılması ve imha edilmesi için Başkanlığın yetkili yargı merciine müracaatı gerekecek. İnternet üzerinden yayımlanan içeriklerde de, başkanlığın talebiyle, ilgili yargı mercii içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi kararını verebilecek.

İTİRAZ PROSEDÜRÜ GÜÇLENDİRİLİYOR

Kararlara itiraz süreçlerin de detaylandırıldığı kanunda, itiraza dair kararların kesin olacağı belirtildi. Din İşleri Yüksek Kurulunun mali işleri Kurul Sekreterliği tarafından yürütülecek. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet birimlerinin ve yetkilerinin yeniden belirlenmesi hedefleniyor. Buna göre, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, öğrenci yurtları, eğitim kurumları ve benzeri yerlerde manevi danışmanlık hizmetleri sunacak, toplumu din konusunda aydınlatacak.

HAC VE UMRE HARCAMALARI DENETİME TABİ OLACAK

Hac ve umre ile ilgili düzenlemeler de yapıldı. Hac mevsimi sonunda Başkanlık, Sayıştay ve Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilecek denetim elemanları, hac ve umre hesaplarından yapılan harcamaları denetleyecek. Bu tasarı ile Din İşleri Yüksek Kurulunun belirli görevlerine dair gelirlerin düzenlenmesi de kaldırılıyor.

TENMAK’A ÖZEL MUAFİYETLER

Ayrıca, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) muaf tutulacağı vergi ve harç ücretleri yeniden belirleniyor. Kuruma yapılan bağış ve yardımlar, vergi matrahında indirim olarak değerlendirilebilecek. TENMAK’ın mal ve varlıkları devlet malı sayılacak ve haczedilemeyecek.

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’nin kontrolündeki kültür ve tabiat varlıklarının korunması için gerekli önlemler alınacak. Ayrıca, tarihi fabrikalar da düzenleme kapsamına dahil edilecek. Tapu ve kadastro işlemlerinin sütün belgelendirilmesi kriterleri ve hesapta toplanan tutarların bütçeye özel gelir kaydedilmesi gibi uygulamalar yapılacak.

MAPEG İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPILIYOR

MAPEG’in ihtiyaç duyduğu araç ve gereçlerde vergi muafiyetleri sağlanacak. Dolayısıyla, zarar görenlerin yaptığı masraflar, yapılacak değerlendirmelerle karşılanacak. Bu doğrultuda, MAPEG’in görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmesi teşvik edilecek.