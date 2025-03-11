TBMM’den Korsan Taşımacılığa Sert Önlem Geliyor

Türkiye’de taksi sorunu giderek büyüyor. Yüksek ücretler ve kısa mesafe taşımacılığındaki sorunlar vatandaşları isyan ettirirken, henüz bir çözüm bulunmaması durumu daha da zorlaştırıyor. Vatandaşlar, taksi sorununun bir an önce çözüme kavuşturulmasını beklerken, TBMM ters bir adım atarak korsan taşımacılığa karşı daha sıkı önlemler almak için harekete geçti. Yeni yasal düzenleme ile korsan taşımacılığa yönelik yaptırımların artırılması öngörülüyor. TBMM’deki Komisyon’da görüşülen düzenleme, izinsiz yolcu taşıyan sürücülere daha ağır yaptırımlar getirmeyi amaçlıyor. Korsan taşımacılık amacıyla kullanılan araçların trafikten men edilmesi planlanıyor.

İlk ihlalde korsan taşımacılık yapan sürücülerin ehliyetlerine 6 ay süreyle el konulacak. Eğer aynı suçu bir yıl içerisinde tekrar işlerlerse, ehliyetleri 1 yıl boyunca geçersiz olacak ve bu süre zarfında yeni ya da geçici bir sürücü belgesi verilmeyecek. TBMM’de tartışılan yeni düzenlemenin hayata geçmesini en çok taksiciler istiyor. Son yıllarda korsan taksi ve benzeri taşımacılığın artışı dikkat çekiyor. Martı TAG da hukuki yollardan çare ararken, taksilere alternatif yeni yolcu taşımacılığı sistemleri sunuyor. Ancak bu duruma karşı çıkan taksiciler de mevcut düzenin devamı için hukuki başvurularını yapıyor.

TAKSİ İHTİYACI ARTIYOR

İstanbul’da taksi ihtiyacı giderek artıyor. Metro, metrobüs, otobüs ve deniz ulaşımının yetersiz olduğu bölgelerde taksi talebi karşılanamıyor. Özellikle yağmurlu havalarda taksi bulmakta zorlanan binlerce İstanbullu her gün alternatif yollar arıyor. İnternet üzerinden ulaşılabilen korsan taksi ve diğer uygulamalar bile bu talebe yeterince karşılık veremiyor. Taksicilerin yıllardır beklediği düzenleme hayata geçerse, alternatiflerin ortadan kalkması İstanbul’daki taksi sorununun daha da büyümesine yol açabiliyor.

KORSAN TAŞIMACILIKLA MÜCADELE

Planlanan yeni düzenleme, ticari taksilerin dışındaki korsan uygulamalarını devre dışı bırakmayı amaçlıyor. Mevcut yasal düzenlemede Martı TAG korsan statüsünde kabul ediliyor. Şu anda sivil trafik ekipleri, korsan taşımacılıkla ilgili başvurular sonucu araçları 90 gün süreyle bağlayabiliyor, ancak ehliyete el konulmuyor. Bu durumda, aracın bağlanma süresi sona erdiğinde, sürücü yine aynı araçla yolcu taşımaya devam edebiliyor. Yeni uygulama ile izinsiz yolcu taşımacılığında kullanılan araçların trafikten men edilmesi planlanıyor. Bu durum, sarı taksiler haricindeki tüm ulaşım araçlarının trafikten tamamen kesilmesine neden olabiliyor.