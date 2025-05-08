Tbmm Dijital Mecralar Komisyonu Toplandı. Google Algoritma Değişikliğini Tartıştı. Müller Kullanıcı Deneyimini İyileştirmek İçin Çalışıyor. Güncellemeler Bireysel Web Sitelerini Hedeflemiyor

TBMM DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU GOOGLE’IN ALGORİMA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TOPLANDI

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google’ın algoritma değişikliği hakkında bir araya geldi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığındaki komisyon, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in usul tartışması talebinin reddedilmesiyle gergin bir şekilde başladı. Yayman’ın talebi reddetmesi üzerine CHP milletvekilleri tepki gösterdi ve masalara vurdu. Bu durum üzerine oturuma 15 dakika ara verildi.

GOOGLE ARAMA SÖZCÜSÜ SUNUM YAPTI

Aranın ardından Google Arama Sözcüsü Johannes Matthias Müller, komisyona sunum yaptı. Müller, sistemlerde yaptıkları güncellemelerin global olduğunu ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedeflediklerini aktardı. Kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik içerikler sunulduğunun altını çizen Müller, “Google Keşfet üzerinden yapılan tıklamalar zaman içerisinde farklı zamanlarda çok farklılıklar gösterebiliyor. Değerlendirme sürecinden geçiriyoruz, bu da şu anlama geliyor: yıl içerisinde uzun bir süre bu güncellemeler test ediliyor, bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde bulunan, ‘Arama Kalitesi Değerlendiricileri’ dediğimiz bağımsız bir yapıyla çalışıyoruz. Burada hedef, yapılan değerlendirme çerçevesinde yaptığımız güncellemelerin hangilerinin araştırma sonuçlarıyla alakalı etkili sonuç verdiğini görmek, hangilerinin de geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu görmek” şeklinde konuştu.

BİREYSEL WEB SİTELERİNİ HEDEF ALAN GÜNCELLEMELER DEĞİL

2024 yılında 124 bin karşılaştırmalı deney yaptıklarını belirten Müller, “Google arama motorunda yaptığımız güncellemeler yürürlüğe konulduktan sonra web sitelerinde tabii ki bazı değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Ancak bu güncellemeler son derece geniş bir kapsamda olup, bireysel web sitelerini hedef alan güncellemeler değil. Komisyonun, yerel web sitelerini nasıl etkileyebileceği konusunu ele alması önemli. Sistemlerimizdeki iyileşmeler, bireysel web sitelerini hedef alan değişiklikler olmuyor. Güncellemelerin temel amacı, dünya genelinde kullanıcıların arama hizmetlerinden daha iyi faydalanabilmelerini sağlamak. Siyasi ideolojileri desteklemek ya da bir görüşü dezavantajlı duruma sokmak için ürünlerimizi tasarlamak söz konusu değildir” diye ifade etti.