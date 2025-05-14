TBMM Dilekçe Komisyonu’na 18 Bin Başvuru

BAŞVURULARDAKİ ARTIŞ

Vatandaşların dilek ve şikayetlerini değerlendiren TBMM Dilekçe Komisyonu’na son 2 yılda toplam 18 bin 949 başvuru yapıldığı açıklandı. Komisyon, Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı ve burada çeşitli konular ele alındı.

VEFAT VE TEMENNİLER

Karamık, toplantıda kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı diledi. Önder’in “Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçekleştirilmesi için ciddi emek harcadığını ifade eden Karamık, “Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi ülkemizin huzura, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Bu hedefe Allah’ın izniyle ulaşacağımıza da yürekten inanıyorum” dedi.

DİLEKÇE SÜREÇLERİ

Karamık, komisyonun vatandaşlar ve Türkiye’de yaşayan yabancılardan gelen dilekçe ve şikayetleri incelediğini belirtti. E-dilekçe sistemi başta olmak üzere, postayla, elden, milletvekilleri ve diğer kurumlar aracılığıyla herkesin komisyona başvuru yapabileceğini söyledi.

BAŞVURU SAYILARI

28. Yasama Dönemi’nde, 15 Mayıs 2023’ten itibaren komisyona gönderilen dilekçe ve başvurulara dair bilgi veren Karamık, “28. Dönem’de komisyonumuza gelen toplam başvuru sayısı 13 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 18 bin 949’a ulaşmış bulunmaktadır. 18 Temmuz 2023 ile 25 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 35 Başkanlık Divanı toplantısında 16 bin 928 dilekçe hakkında karar verilmiş, 185 dilekçe ise mevzuata uygun olmadığı veya mükerrer olduğu için hıfzedilmiştir” diye konuştu. Toplantıda, komisyon üyesi DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan tarafından itiraz edilen Başkanlık Divanı kararları görüşüldü.