(TBMM) – Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İsrail ile ticaretimizi tamamen kestik” dedi. TBMM Genel Kurulu, “İsrail’in Gazze Saldırısı ve Filistin Halkına Yönelik Zulümler” için toplandı. Fidan, Gazze’deki soykırımın derinleştiğini belirtti. Türkiye, Filistinli kardeşleri desteklemeye devam ediyor. Uluslararası kamuoyuna İsrail’in suistimalleri karşısında harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İSRAİL İLE TİCARET TAMAMEN KESİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İsrail ile ticaretimizi tamamen kestik. İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. İsrail ile ticaretini tamamen kesen başka ülke, altını çiziyorum, bulunmamaktadır. İsrail’e silah ve mühimmat taşıyan konteyner gemilerinin ülkemiz limanlarına girmesine, uçakların ise hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz” dedi. TBMM Genel Kurulu, “İsrail’in Gazze Saldırısı, Filistin Halkına Yaptığı Soykırım ve Zulüm ile Kıtlık Politikaları ve Bölgede Var Olan Güncel Duruma İlişkin TBMM’nin Bilgilendirilmesi” konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Fidan, toplantıda özellikle Gazze’de süregelen durumla ilgili detaylar paylaştı.

GELİNEN AĞIR TABLO

Fidan, Gazze’deki soykırımın derinleştiğine ve Batı Şeria’daki fiili hak ihlallerine dikkat çekerek, “İran-İsrail arasındaki gerginlik 12 günlük bir savaşa dönüşmüştür. Gazze’deki soykırım, uluslararası insani değerleri hiçe saymaktadır. Yaşanan trajedi, tüm insanlığın vicdanını derinden yaralamaktadır.” ifadelerini kullandı. Türk milletinin, Filistin halkının acısını derinden hissettiğini belirten Fidan, İsrail’in askeri operasyonlarının yeni katliamlara kapı araladığını vurguladı.

İSRAİL’İN YASADIŞI FAALİYETLERİ

Bakan Fidan, İsrail’in askeri müdahalelerini sürdürdüğünü ve hukuksuzluklarla topraklarını genişletme çabası içinde olduğunu söyledi. Gazze’de 62 binden fazla Filistinli’nin şehit olduğunu kaydeden Fidan, Gazze’deki mevcut durumun ve planlanan askeri operasyonların, nihayetinde yeni toplu katliamlara yol açabileceğini belirtti. Ayrıca, “Bu koşullar, iki devlet çözümünün tamamen ortadan kaldırılması için bir fırsat olarak kullanılan bir zemine dönüşmektedir” dedi.

BM’YE YAPILAN ÇABALAR

Fidan, çeşitli platformlarda İsrail’in savaş suçlarının sorgulanmasına neden olan bir uluslararası sistemin meşruiyet krizine girdiğini ifade etti. “BM Genel Kurulu, bazı önemli kararlar almış olsa da bunların bağlayıcılığı yoktur” diyen Bakan, dünyada neredeyse her ülkenin İsrail’i sorguladığını ve yalnız bıraktığını aktardı. Ayrıca, Gazze’deki insani krizle ilgili olarak uluslararası kamuoyunun desteklemesi adına Türkiye’nin yürütmekte olduğu diplomatik çalışmalara da vurgu yaptı.

FİLİSTİN HALKINA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Fidan, Türkiye’nin Filistin halkının var olma mücadelesini desteklemeye devam edeceğini belirtti. “İsrail’in zulmünü her zaman uluslararası gündemin ön sıralarına taşıdık. Bu bağlamda Türkiye, ambargo ve insani yardımlarla önemli adımlar attı” dedi. Gazze’ye 100 bin tonu aşan yardımların ulaştırıldığını, bunun için AFAD ve Kızılay’a teşekkür etti.

DİPLOMATİK ÇABALARIMIZ HIZ KAZANIYOR

Bakan Fidan, Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik çabaların önemli sonuçlar verdiğini ve birçok ülkenin Filistin’i tanıma kararı aldığını aktararak, bu sürecin devam etmesinin önemine dikkat çekti. Bu bağlamda, “Uluslararası toplumun Filistin meselesiyle ilgili daha net tutumlar alması gerekiyor” diye vurguladı.

BÖLGESEL ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Fidan, bölgedeki gerilimi azaltmak için barış çabalarına devam edeceklerini ifade etti. “Amacımız bölgesel sorunlara bölgesel çözümler getirerek Orta Doğu’da barış ve istikrar sağlamaktır. Bölgemizde kimsenin müdahale etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Fidan, tüm bu gelişmelerin temelinde uluslararası sistemin sorunların çözümünde etkili olabilmesi için acil adımlar atılması gerektiğini belirtti. “Filistin-İsrail meselesi çözülmeden, kalıcı barış ve istikrar sağlanması mümkün değildir” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.