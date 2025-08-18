TBMM Engelli Sorunlarını Araştıracak

SORUNLARIN TESPİTİNE KATKI SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Meclis’in tatile girmesiyle birlikte resmi yürütme faaliyetlerine 1 Ekim 2025 tarihine kadar ara veriyor. Komisyon Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saha çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü açıkladı. Komisyon üyelerine gönderilen bilgilendirme yazısında, “Meclis tatilde olabilir ancak bizler sahada, vatandaşlarımızla iç içe çalışmaya devam edeceğiz. Engelli bireylerimizin hayatına dokunan sorunları tespit etmek ve kalıcı çözümler üretmek için her ortamda gayretimizi sürdüreceğiz” denildi.

GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ KONUŞULDU

Kasapoğlu, komisyon üyelerinin bulundukları bölgelerde; vatandaşlar, kurumlar, sivil toplum kuruluşları (STK) ve yerel yönetimlerle doğrudan görüşmeler yapmalarının kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Bu görüşmeler sayesinde sahadaki güncel sorunların ve iyi uygulama örneklerinin komisyona aktarılması hedefleniyor. Özellikle engelli aylıkları, bakım destekleri, randevu bulma zorlukları gibi konuların, gerçek saha verileriyle birlikle komisyon çalışmalarına dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.

EVADE EREŞİM VE FARKINDALIK YARATMAK

Resmi yazıda, kamu kurumlarında ve sosyal alanlarda erişilebilirlik şartlarının yerinde incelenmesi, farkındalığı artırıcı önerilerin geliştirilmesi ve başarılı yerel uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik somut adımlar atılması gerektiği de belirtildi. Komisyon üyelerinin sahadaki tespit ve önerilerini tatil süresince doğrudan komisyona iletebileceği ayrıca valiliklerin de bu süreçte gerekli kolaylığı sağlamak üzere bilgilendirildiği ifade edildi.

SÜREKLİ ÇALIŞMA VURGUSU

Dr. Kasapoğlu, “Sahadaki özverili ve titiz çalışmalarınız, engelli bireylerimizin toplumsal yaşama daha güçlü katılımı ve karşılaştıkları sorunlara gerçekçi çözümler üretilmesi açısından son derece değerlidir. Komisyonumuz, tatil döneminde de çalışmalarını sürdürecek. Elde edilen bulgu ve öneriler yeni yasama yılında Meclis gündemine taşınacaktır” dedi.