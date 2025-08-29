TBMM, Gazze İçin Toplandı

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gazze konusunda olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının açılışını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “İsrail, Gazze’yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir. İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır.” şeklinde konuştu. Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’yi açlık ve kıtlıkla yüz yüze getirdiğini vurguladı.

ULUSLARARASI KURULUŞLARDA ÜYELİKLER ASKIYA ALINMALI

Kurtulmuş, somut adımların hızla atılması gerektiğini belirterek, “İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum.” dedi. Kurtulmuş, “Filistin davası bizim için milli bir davadır. Özgür ve egemen Filistin devletinin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleye destek olacağımıza söz veriyorum.” ifadelerini kullandı. TBMM’deki Gazze oturumunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da konuşma yaptı.

İSRAİL’İN STRATEJİSİ GAZZE İLE SINIRLI KALMAYACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurtulmuş’un ardından kürsüye gelerek, “Geçtiğimiz yıl İsrail’in stratejisinin Gazze’yle sınırlı kalmayacağını ifade etmiştim. Öngörülerimizin gerçekleştiğini üzülerek görmekteyiz. İsrail temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Türk milleti, Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir.” dedi. Fidan, “Filistinlilerin tehcirine karşıyız. Böyle bir plan bizim nezdimizde hükümsüzdür.” sözlerini de ekledi.

MEŞRU FİLİSTİN YÖNETİMİ İSTENMİYOR

Fidan, “Kalıcı bir ateşkesi temin etmek için Katar ve Mısır ile temaslarımız devam etmekte. İsrail Gazze’de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte. İsrail, yardımların dağıtımını engelliyor. Açlığı silah olarak kullanıyor. Bu bir doğal afet değildir. İsrail’in devlet terörü sürmektedir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.