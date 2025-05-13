TBMM Genel Kurulu, Çeşitli Parti Önerilerini Reddetti

GENEL KURULDA GRUP ÖNERİLERİ KABUL EDİLMEDİ

TBMM Genel Kurulunda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP’nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin “yargısal süreçlerde yaşanan anayasal, yasal ve yapısal sorunlar”, İYİ Partinin “terörle mücadelede yapılan çalışmalar”, DEM Parti’nin “dünya barış deneyimleri” ve CHP’nin “Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli” konularındaki grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

YARGI REFORMUNA İHTİYAÇ VAR

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, yargıda köklü reformlara ihtiyaç olduğunu ifade etti. Kaya, Hakim ve Savcılar Kurulunun ‘Hakimler Kurulu’ ve ‘Savcılar Kurulu’ olarak ikiye ayrılmasını talep ederek, Adalet Bakanı ve Bakan yardımcılarının bu kurullarda yer almaması gerektiğini dile getirdi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, Türkiye’nin uzun süredir PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirterek, “Terör örgütleriyle mücadele, çok yönlü, sürekli ve doğru stratejilerle yürütülmelidir.” dedi.

SAĞLIKLI BİR DİALOG GEREKİYOR

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, devletlerin silahlı örgütlerle mücadele ederken güvenlikçi politikaların yanında farklı araçlarla da bu silahlı örgütleri ortadan kaldırıcı tedbirler alabileceğini aktararak, “Hepimizin üzerine düşen bir vazife var; bu meseleyi sağlıklı bir şekilde konuşabilmeyi başarmamız lazım.” ifadesini kullandı. Ortak anlayış çerçevesinde bu meseleyi derinlemesine tartışmanın yollarını aramak gerektiğini belirten Kaya, parlamentoda bu konuda kapsamlı bir şekilde konuşup milletin çıkarlarını hayata geçireceklerine olan inancını vurguladı.

LOZAN ANTLAŞMASINA DAİR TARTIŞMALAR

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, kamuoyunda yaşanan Lozan Antlaşması’na yönelik tartışmalara dikkat çekerek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş kodlarıyla, Lozan ile o dev vesikayla uğraşmaya çalışmak bu önümüzdeki süreçte bizi hiçbir yere götürmez. Bizim, Türkiye’nin geleceğine daha iyi bakan bir perspektife ihtiyacımız var.” sözlerini sarf etti.

DÜNYA BARIŞINI HEDEFLEYEN ÖNERİLER

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, 50 yıla dayanan bir çatışmalı sürecin sona erdiğini belirterek, “Bugün sunduğumuz araştırma önergesinin amacı dünyadaki çözüm ve barış deneyimlerini incelemek, öğrenmek ve bu topraklara yepyeni bir başlangıç yapmak ve umudu büyütmek içindir.” ifadesini kullandı. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, barışın yolunun Meclis’ten geçtiğini vurgulayarak, “Meclis’in barışla ilgili yapacağı çalışmalar kutsaldır. Bütün gruplar, bütün taraflar barış sürecinde mutlaka yer almalıdır.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE VURGU

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmak için engelleri aşarak emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Yüksel, “Terör örgütü kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı. Bu kararı ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz.” diye konuştu.

KAZANAN MİLLET OLACAK

Yüksel, terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla birlikte yeni bir dönemin kapılarının açılacağını ifade ederek, “Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe yiyecek, kardeşliğimize saplanan kanlı hançer inşallah ebediyen sökülüp atılacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

EKREM İMAMOĞLU’NUN HESABI ÜZERİNE YORUMLAR

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “Bugün Ekrem İmamoğlu’nun hesabı kapatıldıysa bilin ki artık hepimizin hesabı Ekrem İmamoğlu’nun hesabıdır.” dedi. AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, CHP Grup önerisinin “bir hukuk tanımazlık gibi göründüğünü” belirterek, “Gerçekler açık, belgeler ortada.” ifadelerini kullandı.

KANUN TEKLİFİ GÜNDEME ALINDI

Genel Kurulda görüşmeler ardından yapılan oylamalarda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP’nin grup önerileri kabul edilmedi. Bununla birlikte CHP Samsun Milletvekili Murat Çan’ın, Samsun iline İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin kanun teklifinin doğrudan Genel Kurulun gündeme alınması önergesi de kabul edilmedi.

AK PARTİ GRUP ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Genel Kurulda, AK Parti’nin “Meclis’in çalışma takvimine” ilişkin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriyle Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı. Bu kanun teklifi, bugün ve yarın görüşülecek, görüşmelerin tamamlanamaması halinde perşembe günü de Genel Kurulun gündeminde yer alacak.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN AÇIKLAMALAR

Görüşmelerin ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, muhalefet milletvekillerinin “Terörsüz Türkiye” ile ilgili hükümete yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Gül, Türkiye’nin kendi egemenlik hakkıyla yapmış olduğu bir “Terörsüz Türkiye” hedefi olduğunu vurgulayarak, “Bir kardeşlik çalışmasıdır. Asla ‘al-ver süreci’, ‘pazarlık süreci’ ifadelerini kabul etmiyoruz.” dedi.

Gül, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir pazarlık içine girmiştir.” iddialarını reddederek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti gündemine hakimdir.” yorumunu yaptı. Ardından Genel Kurulda Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.