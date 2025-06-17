Tbmm Genel Kurulu, Kanun Teklifini Görüştü. Bingöl, Anayasa İhlalini Vurguladı. Akay, Bütçe Harcamalarına Dikkat Çekti. Çarkı Kırmanın Zamanı Geldi

TBMM GENEL KURULU TOPLANDI

TBMM Genel Kurulu, ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek amacıyla toplandı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığındaki birleşim, güncel konuların ele alındığı bir ortam olarak toplanmış oldu. Bingöl, açılış konuşmasında, “Meclisimiz, tarihi boyunca hem demokratik birikimler bırakmış hem de ardında dramatik olaylar yaşanmış bir yer olmuştur. Bu dönemde de acı kayıplar yaşadık. Değerli Milletvekilimiz Hasan Bitmez, burada, tarih boyunca maruz kalmış en büyük zulümlerden biri olan Filistin halkının acılarını dile getirirken hayata veda etti. İşgalci Netanyahu’yu ve iş birlikçilerini lanetliyordu. Sırrı Süreyya Önder ise, barışa kendini adamış bir kişi olarak kalplerde iz bıraktı” ifadelerini kullandı.

BİNGÖL’DEN ANAYASA İHLALİ TESPİTİ

Bingöl, milli iradenin ihlali konusunda birçok olayla karşılaşıldığını vurguladı. “Halkın iradesini temsil eden Meclisimiz, bu iradenin en temel dayanaklarından biri olan temsiliyet hakkının ihlaline tanıklık etti. Can Atalay’ın hala cezaevinde tutulması, açık bir Anayasa ihlalidir. Dört duvar arasında tutuklu olan sadece Atalay değil, onu destekleyen 75 bin Hataylı vatandaşımızın iradesidir” şeklinde konuştu. Ayrıca, yerel yöneticilere uygulanan hukuk dışı uygulamalar ve kayyum atamalarının halkın iradesine güveni sarstığını belirtti.

CHP’Lİ AKAY’DAN ELEŞTİRİLER VE HESAP PUSULASI

Genel Kurulda milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından, CHP’li Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bütçenin nasıl harcandığına ilişkin eleştirilerini dile getirdi. “Kürsüde gördüğünüz bu kasa, milletin rızkı ve umududur. İktidar bu kasayı koruyamadı, milletin kaynaklarını birkaç yandaşa teslim etti. Bu kasa, içerisinde bir dosya ve uzun bir liste barındırıyor. 54 metrelik bu liste, kaynakların nasıl harcandığını ve kimlerin bu kaynağı kullandığını içeriyor” dedi.

Akay, “Birileri lüks içinde yaşarken, bu millet pazarda artıkları topluyorsa gerçekten yeter. Bugün bir hesap pusulası çıkarttım ve bunun hesabı bir gün mutlaka sorulacak. Biz, sadece konuşup gidenlerden değil, konuşup değiştirenleriz. Bu ülke sahipsiz değil, bu millet yalnız değil” değerlendirmesinde bulundu.