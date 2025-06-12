TBMM Genel Kurulu Kapandı, Toplanacak

TBMM TOPLANTISI KAPANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, komisyonlar yerinde olmadığı için toplantısını sona erdirdi. Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, ‘TBMM Genel Kurulu 212 Sıra Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ teklifi ele alınmak istendi.

KOMİSYONLAR YERİNDE DEĞİL

Adan, 96’ncı Birleşimin 3’üncü oturumunda 2’nci sırada bulunan 206 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine başlanacağı esnada, komisyonların yerinde olmadığı gerekçesiyle birleşimi 17 Haziran Salı günü toplanmak üzere kapattı.