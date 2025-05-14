TBMM Genel Kurulu Kapandı, Yetersiz Çoğunluk

TBMM GENEL KURULU KAPANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yeterli karar sayısının bulunamaması nedeniyle toplantısını sonlandırdı. Genel Kurul, ‘Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da Yeni Yol Partisi’nin Meclis Başkanlığına sunduğu, ‘Engellilere yönelik tüm hizmetlerin tek çatı altında bir araya getirilmesi ve kamu politikalarının daha koordineli yürütülmesi amacıyla engelliler bakanlığının kurulması’ içeren araştırma önergesi kabul edildi.

ENGELLİLER İÇİN YETERSİZ HİZMETLER

Önergenin gerekçesini açıklayan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, “TÜİK verilerine göre 10 milyonun üzerinde olan engelliler, mutlak açlık ve yoksulluk sınırı altında bir yaşam sürüyor. Milyonlarca engellinin bütçeden aldığı pay yüzde 2’nin altında. Bu bütçe artırılmalı ve insan onuruna yakışır yaşam koşulları sağlanmalıdır,” dedi. Özdağ, “Kamuda kotaları hala boş olan engelli kadrolarına atama yapılmazken 10 binlerce engelli vatandaşımız atama bekliyor,” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMDE ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM GEREKİYOR

İYİ Parti grubu adına konuşan Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. “Çözüm önerileri sadece teknik değil, zihinsel bir dönüşüm gerektiriyor,” diyen Öztürk, engelli haklarına dair bilinçlendirme çalışmalarının önemini vurguladı ve kamusal alanların engelli bireylerin ihtiyaçlarına göre tasarlanması gerektiğini söyledi.

BİR ENGELLİLER BAKANLIĞI KURULMALI

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, milyonlarca engelliyi ilgilendiren önerge hakkında, “Bu Mecliste bir komisyon ve araştırma komitesi kurulması ve engelliler bakanlığının oluşturulması en temel konulardan biridir,” açıklamasında bulundu. Çubuk, engellilerin karşılaştığı sorunların toplumsal duyarsızlık ile birleştiğinde büyük bir sorun haline geldiğini belirtti.

ENGELLİ İSTİHDAMINDA HIZLANMA GEREKİYOR

CHP grubu adına Ankara Milletvekili Aylin Yaman ise engelli istihdamının temel hedef olması gerektiğini ifade etti. “Engelli iş başvurularının sadece yüzde 20’si istihdamda yer buluyor. Özellikle kadın engellilerin istihdamında önemli bir adım atılmalıdır,” dedi. Yaman, engellilere yönelik evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğine de dikkat çekti.

ENGELLİLER BAKANLIĞINI KURMA SÖZÜ

AK Parti grubu adına İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, engelli memur sayısının arttığını ve engelsiz bir Türkiye için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Bayram, “Tüm partiler engellilerle ilgili konulara destek verdi. Engelliler bakanlığını kuracağız,” dedi.

ÖNERGE KABUL EDİLDİ, YETERSİZ OY ORANIYLA KAPANDI

Siyasi parti temsilcileri önerge üzerine açıklamalarda bulunduktan sonra, Meclis Başkanvekili Celal Adan oylamayı başlattı ve önerge kabul edildi. Mecliste bir süreliğine ara verildi. Ara’nın ardından IYI Parti’nin önerisi üzerine yeni bir tartışma başlatıldı. Ancak MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, karar yeter sayısı talep etti. Tekrar oylama yapıldı ve yeterli karar sayısı bulunamadığı için birleşim bir kez daha kapatıldı.