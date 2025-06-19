Tbmm Genel Kurulu’nda Ermeni Tartışması Yaşandı

TBMM GENEL KURULU’NDA ‘ERMENİ SOYKIRIMI’ TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurulu, DEM Parti ve İYİ Parti arasında başlayan ‘Ermeni Soykırımı’ tartışmasıyla toplandı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşülmeye başlandı. Genel Kurul’da, kanun teklifinin 12’nci maddesi üzerine DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında gerilim yükseldi.

DEM PARTİ MİLLETVEKİLİNDEN AÇIKLAMALAR

Kanun teklifinin 12’nci maddesi üzerinde söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, “Biz 1915 döneminde Hristiyan halklara yönelik yaşanan soykırıma yönelik samimi bir yüzleşme beklerken aksine faillerin isimleri kamusal alanlara, sokaklara, parklara, okullara ve anıtları dikilmektedir. Son olarak geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Altındağ ilçesinde Talatpaşa için bir anıt yapıldı. 1915’te öldürülen, sürgüne gönderilen ve malları gasbedilen on binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken, onların ölüm emrini veren biri için anıt dikilmesini kabul etmiyoruz. Talatpaşa bizim için öyledir çünkü yüzbinlerce insanın ölümünden sorumludur” dedi.

MECLİS BAŞKANVEKİLİNDEN CEVAP

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, DEM Partili Aslan’ın bu sözlerine yanıt vererek, “Sayın Aslan ithamda bulunurken somut, ayakları yere basan, ciddi bir şekilde bulunmalısınız. Soyut kavramlarla burada insanları itham etme hakkınız yok. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın diktiği anıt, Gar Katliamına yönelik dikilmiştir” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİNDEN TEPKİ

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Aslan’a karşı “Bu kürsüye çıkan bazı partilerin mensupları, tarihi çarpıtarak yüce Türk milletine iftira atarak konuşma yapmamalıdır. Bu yüzden benden önce kürsüye çıkan konuşmacıyı lanetliyorum” dedi. Sunat, “Ne Ermeni soykırımı, siz Ermenilerin Türk milletine toplu mezarlar kazarak neler yaptığını bilmiyor musunuz? Kaldı ki bunun gibi iftiralar asla kabul edilemez” yorumunu yaptı.

MÜDAHALELER VE ARALAR

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Sunat’ın sözleri sırasında sert bir tepki gösterdi. Meclis Başkanı Bingöl, “Sayın Temelli size söz vereceğim ama ne yapayım yakasına mı yapışayım?” diye espri yaptı. Ardından Meclis Başkanı, Sunat’ın konuşması devam ederken mikrofonunu kapattı. Bu durum üzerine İYİ Parti milletvekili Yasin Öztürk itiraz etti. Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşime 10 dakika ara verdi.

GENEL KURUL’DA YENİDEN TOPLANTI

Ara sonrası Genel Kurul yeniden toplandı. Bingöl, Yasin Öztürk’e savunma yapması için söz verdi. Öztürk, “DEM Partili hatip, geçmişte Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda etkili olan Osmanlı Devleti yöneticilerini eleştirirken haddini aşmıştır” diyerek tartışmaların sorgulanması gerektiğini belirtti.

ÖZTÜRK’E KINAMA CEZASI VERİLDİ

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, Yasin Öztürk’e kınama cezası verilmesini oylamaya sundu. AK Parti, MHP, CHP ve DEM Partileri bu karara destek verdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, verilen kınama kararını reddettiklerini ifade etti ve Türk tarihine hakaret eden sözlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İÇ Tüzük İHLALİ VE TARTIŞMALAR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, katip üyenin Başkanlık Divanı’na vurmasının İç Tüzük ihlali olduğunu söyledi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise tartışmaların Türk tarihine hakaret olmadığını savunarak ayrımcılık ve nefret söylemine karşı olduklarını belirtti.

MECLİS BAŞKANVEKİLİNDEN TEPKİ

Bingöl, “Bu yaşanan davranışlar Genel Kurul’a yapılmıştır. Maksat hasıl olmuştur. Kınama cezası konusunda oy kullanan tüm arkadaşlara teşekkür ederim” şeklinde konuştu.