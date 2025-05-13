TBMM Genel Kurulu’nda Kanun Teklifi Tamamlandı

GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

TBMM Genel Kurulu’nda, Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Teklifin tümü üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, düzenlemenin TRT’nin gerçekleştireceği bazı iş ve işlemleri Kamu İhale Kanunu’nun kapsamından çıkaracağını ifade ederek bu durumu eleştirdi. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, “Torba yasaların muhalefetin konuşamaması amacıyla bazı komisyonlardan kaçırılarak Genel Kurul’a getirildiğini” öne sürdü. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise, “Kanun tekliflerinin kurumlar tarafından hazırlandığını ve noktasına virgülüne dokunulmadan AK Parti’li milletvekillerinin imzasıyla Genel Kurul’a getirildiğini” belirtti. Usta, bu yeni sistemin özüne uygun olmasını sağlamak için Meclis’in kurumsal altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

TRT’NİN MEVCUT YETKİLERİ SÜRECEK

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifteki düzenlemelere değinerek, “TRT’nin şirket ve ortaklık kurabilmesi, mevcut ortaklıklara iştirak edebilmesi, şirket satın alabilmesi ya da devralabilmesine yönelik mevcut yetkileri aynen korunmuştur” dedi. Ayrıca, Kurum tarafından kurulan, satın alınan ya da iştirak edilen şirketlerin her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemlerinin Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayacağına dikkat çeken Kalaycı, “Kamu idarelerinin mevcut kamu ihale sisteminin dışına çıkma isteği sonucu muaf ya da istisna tutulanların sayısı artmıştır. Kamu ihale ve sözleşme süreçlerini iyileştirerek rekabeti artıracak yeni bir ihale kanunu düzenlenmesini gerekli görüyoruz” diye ekledi.

TRT’YE AİT ÖNEMLİ YENİLİKLER

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, TRT’nin yayın politikalarını eleştirirken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Terörsüz Türkiye” hedefine yönelik olarak “Bu iş, ancak TBMM çatısı altında hiçbir siyasi parti dışlanmadan, tüm siyasi partilerin işbirliğiyle şeffaf, samimi bir anlayışla kökten çözülebilir” ifadesini kullandı. Barış ve huzurun, adalet ve yargı bağımsızlığıyla sağlanabileceğine vurgu yapan Ağbaba, “Adaletin olmadığı yerde ne barış ne huzur olur” dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, teklifteki TRT’ye yönelik düzenlemeleri aktararak, TRT’nin uluslararası yayıncılık alanındaki başarısını dile getirdi. “TRT, kuruluşunun 61’inci yılını geride bırakırken yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yanında yok sayılan ve görmezden gelinen coğrafyaların sesi olmayı başarmıştır” diyen Canbey, TRT’nin uluslararası ölçekte büyük bir ailenin parçası olduğunu ve hakikatin sesi olarak yayınlarına devam ettiğini söyledi. TRT’nin ülkemizde en çok izlenen haber kanalı olduğunu kaydeden Canbey, algıların gerçeğin önüne geçtiği bir süreçte TRT’nin halka doğruyu anlattığını belirterek teşekkür etti.

KOORDİNASYONUN ÖNEMİ

Genel Kurul’daki tartışmaların devamında, teklifin birinci bölümünün tümü üzerine söz alan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına dikkat çekerek, bu tarihi gelişmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreçteki tutumuyla mümkün olduğunu ifade etti. Çandar, “Bu tarihi gelişme, tüm muhalefet partilerinin genel başkanlarının destekleri sayesinde gerçekleştirildi” dedi. 40 yıldır birçok can kaybına neden olan süreçte geçmiş acılardan ders almanın gerektiğine vurgu yapan Çandar, TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin sona erdiğini duyurdu. Adan, birleşimin yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapatıldığını açıkladı.