TBMM Genel Kurulu’nda Kolonya Krizi Çıktı

TBMM’DE GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ GÖRÜŞÜLMEKTE

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, ‘Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında tartışmaya açtı.

MEHMET BAYKAN’IN AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATTI

Ak Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, milletvekillerinin 1 dakikalık konuşma süresinde, “Yürüyen soruşturma süreçleri için görüş ifade etmemiz doğru olmaz. Gündem malum, tam aksine bir isim ile ilgili konuyu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Yanılmıyorsam 3 dönem görev yapan, önceki dönem Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, DHKP-C terör örgütüne finansman sağlamaktan tutuklandı. Esenyurt, Beşiktaş ve Beykoz Belediye başkanları ile Maltepe ve Ataşehir belediyelerinde terörizme yardım operasyonlarına gösterilen tepki ve zanlıları sahiplenme, Şükrü Genç için her ne hikmetse söz konusu olmadı ve Genç tutuklandı. Soruyorum; bağımsız aday olduğu için sahip çıkmayacak kadar vefasız mısınız? Üzerine atılan suçlamalardan rahatsız mısınız? Elbette masumiyet ilkesi her şeyin üzerindedir ama başka korkularınız mı var” ifadelerini kullandı. Baykan’ın bu sözlerine CHP sıralarından karşılık geldi.

GERGİNLİK VE TARTIŞMALAR YAŞANDI

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu’ya söz vermeden önce, “Sayın milletvekilleri, 1 dakikalık söz hakkını kullanmayan arkadaşlarımız var. Sonra dövüşürsünüz” dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İrfan Karatutlu konuşurken AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ile tartışmaya girdi. CHP’li Başarır, AK Parti sıralarına kolonya şişesi fırlattı. Bu olayın ardından her iki partinin milletvekilleri birbirlerine doğru hareketlenmeye başladı ve Sırrı Süreyya Önder, bu gerginlik yüzünden birleşime 20 dakika ara verdi.

ÖZÜR VE CEZA SÜRECİ

Genel kurul halefesinin ardından tekrar toplandı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, “üzücü bir hadise yaşandı” diyerek, Başarır’ın AK Parti sıralarına fırlattığı kolonya şişesi ile ilgili olarak özür dilenmesi gerektiğini belirtti. CHP’li Başarır özür dilemediği için Önder, ona uyarı cezası verdi. Ancak AK Partili vekiller bu cezanın yetersiz olduğunu savundu. Önder, yaşanan bu durum karşısında AK Partili vekillere iç tüzüğü hatırlatmaya çalıştı fakat onların ses çıkarması devam etti. Önder, tartışma esnasında sinirlenerek, “Çıkarırım sizi! Canımı sıkmayın!” tepkisini verdi. Önder, “Arkadaşlar, bir izin verin. Bu konuşmanın esbabı mucibesini de anlatayım,” diyerek yeniden söz aldı. Ardından birleşime 20 dakika ara verdi.