TBMM Genel Kurulu’nda Partiler Arasında Tartışma

MECLİSTE ERMENİ SOYKIRIMI TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurulu’nda DEM Parti ile İYİ Parti arasında, ‘Ermeni Soykırımı’ konusunda ciddi bir tartışma yaşandı. Genel Kurul, ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, kanun teklifinin 12’nci maddesi görüşülürken DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında ‘Ermeni Soykırımı’ konusuyla ilgili hararetli bir tartışma ortaya çıktı.

ERMEK HAKKINDA KABUL EDİLEMEZ SÖZLER

DEMP Parti Mardin Milletvekili George Aslan, konuşmasında “1915 döneminde Hristiyan halklara yönelik yaşanan soykırıma yönelik samimi bir yüzleşme beklerken aksine faillerin isimlerinin kamusal alanlara verilmesini kabul etmiyoruz” dedi. Aslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Talatpaşa için bir anıt yaptırdığını belirterek “Bunun yerine, 1915’te öldürülen ve sürgüne gönderilen on binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken, ölüm emrini veren biri için anıt dikilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

ARKA PLANDAKİ KAVRAMLAR VE İTHAMLAR

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, Aslan’a yanıt vererek, “Soyut kavramlarla insanları itham etme hakkınız yok” diye söyledi. Bingöl, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından dikilen anıtın Gar Katliamına dair olduğunu vurguladı. İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise Aslan’a cevap vererek, “Tarihi çarpıtarak yüce Türk milletine iftira edilmemelidir” dedi ve kendisinden önce konuşan kişiyi “lanetliyorum” dedi.

MECLİSTE TARTIŞMA BÜYÜYOR

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Sunat’ın sözleri üzerine tepki gösterdi. Başkanvekili Bingöl, Temelli’ye söz vereceğini belirtti ancak Sunat’ın konuşmasını kesmemesi gerektiğini ifade etti. Bu sırada Meclis Genel Kurul’a bir ara verildi. Sunat’ın konuşması esnasında mikrofonu kapatan Bingöl, katip üye Yasin Öztürk’ün itirazları üzerine tartışmaların daha da büyümesine neden oldu. Öztürk, tarafsız olunması gerektiğini aktive etti ve bunun üzerine birleşim 10 dakika süreyle durduruldu.

MECLİSİN TARTIŞMALI ORTAMI

Toplantının yeniden açılmasının ardından, Bingöl bir kez daha ara vermek zorunda kaldı. Yasin Öztürk, Meclis Başkanvekili’nin tarafsız bir şekilde davranmadığını ve bu durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Kınama cezası için oylama yapıldı ve ceza verildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, “Bu kınama kararını reddediyoruz” dedi. Kavuncu, Türk tarihine hakaret edildiğini savunarak, “Bu ülkenin kurucusu Talat Paşa değildir” dedi.

KATEGORİK YANIT VE GELECEK DEĞERLENDİRMELERİ

Konu üzerindeki tartışmalar devam ederken, Meclis Başkanvekili Bingöl, yaşananların Genel Kurul’a yapılmış ciddi bir davranış olduğunu ifade etti. Bingöl, koltuğunun ve sorumluluklarının farkında olduğunu belirterek, “Burada yapılacak davranışlar şahsıma değil, bu makama yapılmıştır” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Bu süreçte yaşanan durumlar, Meclis’teki tartışmaların hangi boyutlara ulaştığını ve gelecekte nasıl şekilleneceğini göstermektedir.