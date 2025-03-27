TBMM Genel Kurulu’nda Tartışmalar Yaşandı

TBMM GENEL KURULU TOPLANIYOR

TBMM Genel Kurulu, ‘Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek amacıyla Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında bir araya geldi. Genel Kurul’da CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gelecek Partisi’nden ayrılarak Ak Parti’ye katılan Serap Yazıcı Özbudun’a seslenerek, “Türkiye adı konulmamış bir OHAL rejimi içerisindedir. Seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı sınırlanıyor. RTÜK yasal sınırlarını aşıyor, basın özgürlüğü tamamen bitirilmiş, bir ön sansür uygulanıyor ve bu koşullar altında Anayasamız çiğneniyor. ‘Bütün bunlar bittiğinde düşmanlarımızın sözlerini değil dostlarımızın sessizliklerini hatırlayacağız’ diyor Aliya İzzetbegoviç. Anayasa’nın ayaklar altına alındığı bir düzende sessiz kalma hakkınız yoktur Hocam; çıkın ilminizi anlatın veya sessiz kalın, siz bilirsiniz” ifadelerini kullandı.

SERAP YAZICI ÖZBUDUN’DAN CEVAP

Ak Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, CHP’li Murat Emir’e yanıt vererek, “Ben bugüne kadar görev yaptığım bütün komisyonlarda ve Genel Kurul’da içtenlikle bütün yurttaşların haklarını savundum. Bundan sonra da öyle olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sessiz kalmayı tercih ettim çünkü bazı troller sosyal medya üzerinden hakaretlerde bulundular ve bunlardan 175’i için dava açma kararı aldım. Ben insan haklarını, demokrasi değerlerini ve hukukun üstünlüğünü savunmak için buradayım” dedi. Murat Emir ise Özbudun’a “Buradaki sessizliğiniz olmamalı. Anayasa ayaklar altına alınıyor. Burada idare, valilikler ve İçişleri Bakanlığı yasaları yanlış uygulamaktadır” diye belirtti.

PARTİLER ARASI TARTIŞMALAR

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, “Sayın Serap Yazıcı Özbudun’a sesleneceğim. CHP listelerinden seçime girdik, başka bir partiye geçebilirsiniz. Ama bu konuyu bize niye bildirmediniz?” diye sordu. Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise Serap Yazıcı Özbudun’un değerini vurgulayarak, “Bu tartışmayı kişiselleştirip bir medet umma olarak görmek doğru değil. Avrupa Birliği’nden yardım istemek emperyalizme karşı durmamız gereken bir durumdur” dedi.

YOLSUZLUK İDDİALARI

Genel Kurul’da tartışmaların sürmesi üzerine, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan CHP’yi yolsuzlukla itham etti. Alan, “Yolsuzluğu yapan CHP’li, rüşveti alan CHP’lidir. Öğrencilerin hakkını yiyen yine CHP’li” sözlerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise yolsuzluk iddialarının AK Parti’nin kirli oyunları olduğunu belirterek, “Bu dava, CHP ile değil, AK Parti ile ilgilidir” dedi.

BAYRAK TARTIŞMASI

Genel Kurul’da İYİ Parti ve DEM Parti arasında ‘Bayrak’ tartışması yaşandı. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, “Bu bayrak anayasal olarak Irak Kürdistanını ifade eder” derken; İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Burada bölücü başı posterleri açılıyor. Bu bayrak bir paçavradır” ifadelerini kullandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Bugün bu sözü yalnızca bize söylemiyorlar, Kürt sorunu üzerinde bazı vekillere düşmektedir” diye yanıtladı.

Bu tartışmaların ardından, Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi. Birleşime verilen aranın ardından Genel Kurul’da, ‘Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Teklif’ görüşmelerine devam edildi. CHPLi Orhan Sümer, emeklilerin zor durumda olduğunu dile getirirken; AK Partili Osman Gökçek ise İmamoğlu’nun lüks yaşamına eleştirilerde bulundu. Genel Kurul’daki tartışmalar hız kesmeden devam etti.