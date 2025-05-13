TBMM Genel Kurulu’nda Terörle Mücadele Görüşüldü

TBMM GENEL KURULU’NDA PKK’NIN SILAH BIRAKMA KARARI ELE ALINDI

TBMM Genel Kurulu’nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın başkanlığında toplanan Genel Kurul, ‘Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüştü. Bu oturumda, çeşitli partilerin temsilcileri PKK’nın silah bırakmasına dair açıklamalar yaptı.

DEĞERLENDİRMEDE TARAFSIZLIK VURGUSU

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, “Daha sürecin ismi üzerinde bile tarafların bir mutabakatının olmadığını görüyoruz. Kimi, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci derken kimi ise ‘Barış ve demokratik siyaset süreci’ diyebiliyor. Bu konuya yaklaşırken tarafsız değerlendirme yapmak gerekiyor” dedi. Kaya, “Konuya dair endişeler ve kaygılar taşıyan kesimler de olabilir. Bunları peşinen itibarsızlaştırmak da doğru değildir” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜREL TEMELLERİN ÖNEMİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, terör örgütü PKK’nın silah bırakma açıklamasındaki ifadeleri eleştirerek, “Teröristbaşı için, ‘TBMM’nin tanıyacağı özgürlük ve siyaset hakkıyla Abdullah Öcalan bu süreci yürütüp yönlendirmelidir’ diyor. Hani, ‘Pazarlık yok’ diyordunuz?” dedi. Çömez, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temeli olan Lozan’a itiraz eden bir terörist bildirgeyi nasıl alkışlayabileceklerini sorguladı.

BİRLİK VE DİRENÇ VURGUSU

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, günümüzdeki çatışmaların dünya dengesini etkilediğine dikkat çekti. Kılıç, “PKK ve benzeri tehditler silah bırakma ve teslimiyet ile sona erebilir. Modern devletin gücü, vatandaşların aidiyetinde saklıdır” dedi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin toplumun hissiyatına tercüman olduğunu ifade etti.

TOPLUMSAL BARIŞA EN YAKIN DÖNEM

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise “Ülke tarihinde hiç olmadığımız kadar çözüme ve toplumsal barışa yakınız. Barış, özgürlük, hukukun üstünlüğü ve adaletten geçiyor. Kürt sorununun çözümü de Türkiye’nin gerçek demokratikleşmesi de ortak sorumluluk” diyerek bu bağlamda herkesin sorumluluk taşıdığını belirtti.

DEMOCRATİK DÜZENLEME ÇAĞRISI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, PKK’nın silahları bırakırken tüm sorunların hukuk ve demokrasi ile çözülebileceğini söyledi. Günaydın, “Bu süreç, hiçbir siyasi görüşün dışlanmadığı bir anlayışla yönetilmeli” ifadesini kullandı. CHP olarak, demokratik düzenlemelerin öncelikli olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, terörsüz Türkiye hedefinde önemli adımlar atıldığını belirtti. Gül, “Cumhur İttifakı olarak attığımız adımlar ve gösterdiğimiz irade neticesinde, çok önemli bir gelişme kat ettik” dedi. Genel Kurul’da, ‘Terörsüz Türkiye’ tartışmaları da başlamış durumda.

PAZARLIK İDDİALARINA CEVAP

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Gül’e cevap verirken, PKK’nın silah bırakma kararı ile ilgili neden geçmişte adım atılmadığını sordu. Gül, herhangi bir pazarlık yapılmadığını tekrarlayarak, “Bu süreç sadece ülkemiz adına sevinilecek bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELERDEVAM EDİYOR

TBMM Genel Kurulu’nda ‘Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.