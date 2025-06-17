TBMM Genel Kurulu Toplandı. Kanun Teklifi Görüşülecek. Sırrı Süreyya Önder Anıldı. Barış Söz Konusudur. Can Atalay Anayasa İhlali. CHP’li Akay Listeyi Sergiledi

TBMM’DE KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞÜLDÜ

TBMM Genel Kurulu, ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ için toplandı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl’ün başkanlığında gerçekleşen oturumda, Bingöl, yaptığı konuşmada, “Meclisimiz tarihi boyunca ardında demokratik birikimler bıraktığı gibi, 105 yıllık tarihi boyunca dramatik olayların da yaşandığı bir yer olmuştur. Ne yazık ki bu dönemde de acı kayıplar yaşadık. Değerli Milletvekilimiz Hasan Bitmez, bu kürsüde, tarihin gördüğü en büyük zulümlerden birine maruz kalan Filistin halkının acılarını dile getirirken hayata veda etti. İşgalci, saldırgan, katliamlarında dur durak bilmeyen, Orta Doğu’yu adeta bir yangın yerine çeviren Netanyahu’yu ve iş birlikçilerini lanetliyordu. Sözlerinde büyük bir samimiyet, yüreğinde derin bir hüzün vardı; kürsüde diline söz geçirdi ama kalbine söz geçiremedi ve aramızdan ayrıldı. Bu koltuğa her oturuşunda esprileriyle, hitabetiyle, kendine has tarzıyla iz bıraktı Sırrı Süreyya Önder,” ifadelerini kullandı.

İHLAL UYARISI VE MİLLİ İRADE

Bingöl, devamında milli iradenin ihlali ile ilgili birçok sorunu vurgulayarak, “Halkın iradesinin hayat bulduğu, farklı seslerin ve düşüncelerin istişare edilerek milletin ortak geleceğinin oluşturulduğu yerdir ancak bu iradenin en temel dayanaklarından biri olan temsiliyet hakkı bu dönemde ciddi bir ihlale uğramıştır. Halkın oylarıyla seçilen Can Atalay’ın hala cezaevinde tutulması çok açık bir Anayasa ihlalidir. Dört duvar arasında tutuklu olan sadece Can Atalay değil, ona oy veren 75 bin Hataylı vatandaşımızın iradesidir. Milletin kayıtsız şartsız temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmeli ve bu hukuksuzluk ortadan kaldırılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

DEVLETİN KAYNAKLARI VE BÜTÇE ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Genel Kurul’da yapılan değerlendirmeler sonrası, CHP grubu adına konuşan Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Kürsüde gördüğünüz sadece bir kasa değil, bu kasa bu milletin rızkı, bu ülkenin umudu, geleceğidir. İktidar maalesef bu kasayı koruyamadı, milletin kasasını 3-5 yandaşa, rant düzenine, ihaleci zümreye teslim etti. Bu kasanın içinde bir dosya ve uzun bir liste var. Bu nedenle kaynakların nasıl harcandığı, nasıl heba edildiği gibi konuları açıklamak adına buradayım,” sözleriyle gündeme getirdi.

Akay, ayrıca bu düzenin artık değişmesi gerektiğini belirterek, “Birileri lüks içinde yaşarken bu millet pazarda artıkları topluyorsa artık yeter. Birileri üçer beşer maaşla servetine servet katarken bu millet evladına harçlık veremiyorsa artık yeter. Bu düzenin çarkları dönerken altta kalan hep milletin kendisi oldu ama şimdi o çarkları kırmanın zamanı geldi,” dedi.