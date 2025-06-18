Tbmm Genel Kurulunda Öztürk’e Cezası Verildi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE TARTIŞMA VE CEZA

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, “kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yaptığı” iddiasıyla kınama cezası aldı. Genel Kurul’da görülen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin müzakereleri sırasında tartışmalar meydana geldi. Teklifin 12’nci maddesinin görüşülmesi sırasında DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Altındağ’da yaptığı Talat Paşa Anıtıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Bu duruma İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat karşılık vererek tepki gösterdi.

DİVANDAKİ TARTIŞMA VE CEZANIN GEREKÇESİ

Tartışmaya katılan TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, konu üzerindeki durumu nedeniyle Meclis Başkanı’nın kürsüsüne vurarak Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl’e karşı çıkışta bulundu ve divanı terk etti. Öztürk’ün divandan ayrılmasının ardından Başkanvekili Bingöl, Başkanlık Divanının eksikliğinden dolayı birleşime ara verdi. Bu esnada, DEM Parti ve İYİ Partili milletvekilleri arasında tartışmalar devam etti. Yaklaşık bir saat süren aranın ardından Öztürk’ün yerine AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer divana geçti ve oturuma devam edildi.

TBMM Başkanvekili Bingöl, Öztürk’ün önceki oturumda sergilediği davranışların, İçtüzüğün ilgili maddesi gereği “kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak” kapsamında kınama cezasını gerektirdiğini ifade etti. Öztürk, savunmasında masaya yumruk vurmadığını, bu hareketinin yalnızca uyarmak amacıyla olduğunu belirtti. Genel Kurul’daki oylamada Öztürk’e kınama cezası verilmesi kabul edildi. İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu, verilen cezayı kabul etmediklerini söylerken, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise cezayı desteklediklerini dile getirdi.