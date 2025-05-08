TBMM Genel Kurulunda Yasa Teklifi Onaylandı

KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair bir Kanun Teklifi onaylandı. Bu teklife ilişkin kabul edilen düzenlemeler arasında bakanlıklarda bakan müşaviri atanması yer alıyor. Belirtilene göre, bakan müşavirleri doğrudan bakana bağlı olarak çalışacak ve bakanın görev süresi ile sınırlı olacaklar.

KAMU GÖREVLİLERİNE YENİ İSTİHDAM İMKANLARI

Ayrıca, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarının teşkilatlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çerçevesinde, kurumun görev alanında uzman ve uzman yardımcıları istihdam edilebilecek. Emekliye ayrılan askeri hakim sınıfı mensuplarının sağlık giderleri ise Danıştay bütçesinden karşılanacak.

Savunma Sanayi Başkanı ve yardımcılarına, müsteşar ve müsteşar yardımcılarına yapılacak ödemeler vergi ve diğer kesintilere tabi olmayacak. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni asılsız bir şekilde arayanlara ise bin beş yüz TL ceza uygulanacak.

DİPLOMASİ AKADEMİSİ’NE DERS ÜCRETİ DÜZENLEMESİ

Diplomasi Akademisi’nde ders veren Dışişleri Bakanlığı personeline haftada 20 saat, yılda ise toplamda 360 saati geçmemek kaydıyla ders ücreti ödenecek. Ayrıca, Hakim ve Savcılar Kurulu Kanunu’nda bulunan ‘Adalet Bakanlığı Yardımcısı’ ifadesi ‘Adalet Bakanlığı Müsteşarı’ olarak değiştirilecek.