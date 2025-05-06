TBMM, HSK İçin Aday Seçiyor

TBMM KOMİSYONU TOPLANDI

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) görev süresi sona erecek 5 üyesinin yerine seçilecek 15 adayı belirlemek amacıyla toplandı. İlk aday seçiminde, ilk iki turda yeterli oy sayısı sağlanamayınca, en yüksek oyu alan iki aday arasında ad çekme işlemi uygulanmaya başlandı. Ancak, CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, AK Parti milletvekillerinin ad çekme yöntemine karşı tekrar oylama talep etmesi üzerine komisyonu terk etti.

ADAY SEÇİMİ VE İTİRAZLAR

Komisyon, HSK’daki boş bulunan 5 üyelik için aday belirlemek üzere AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. 101 aday adayı arasından 15 seçmek için yapılan seçimde, ilk turda 36 üyenin oyunun aranmasına rağmen yeterli oya ulaşamadı. İkinci turda ise 33 oy arandı fakat sonuç yine yeterli olmadı. İkinci oylamada, en çok oyu alan iki arasındaki ad çekme usulüne geçildi. CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, AK Partili milletvekillerinin ad çekme yerine yeniden oylama talep etmeleri üzerine bu duruma itiraz etti.

MİLLETVEKİLLERİ KOMİSYONDA TARTIŞMA YAŞADI

Anayasa’nın 159. maddesini hatırlatan muhalefet milletvekilleri, ad çekme işleminin uygulanmasını istedi. Bu isteği reddedilen CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, komisyonu terk etti. Seçime geçilmeden önce aday belirleme sürecinde yapılan blok listeye itiraz eden CHP milletvekilleri, her bir adayın ayrı ayrı oylanmasını ve ad çekme işlemi yerine oy vermeye devam edilmesini öne sürdü. Ancak, bu önerge, iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.