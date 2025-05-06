(TBMM) – HSK Üyeleri İçin 15 Aday Seçildi

ADAYLAR BELİRLENDİ

Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) görev süresi dolacak 5 üyenin yerine seçilecek 15 aday, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda belirlendi. Okul, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Kurulu Karma Komisyonu, HSK’da boş bulunan 5 üyelik için yapılacak seçimde adayları belirlemek amacıyla bugün AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt Başkanlığı’nda toplandı. 101 aday adayı arasından 15 isim seçildi.

A DAYLARIN KONTENJANLARI

Yargıtay üyeleri kontenjanından belirlenen birinci üyelik için Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydınlar ve Mustafa Yapıcı, ikinci üyelik için İbrahim Temir, Hakan Türkün ve Hakan Yüksel, üçüncü üyelik için ise Seyfi Han, Şerafettin Saka ve Ergün Şahin belirlenirken; Danıştay üyeleri kontenjanından Kemal Açıkgöz, Aysel Demirel ve Cengiz Aydemir isimleri, hukuk alanındaki öğretim üyeleri ve avukatlar kontenjanından ise Hasan Oğuz Altınkaynak, Figen Şaştım ve Alişan Tiryaki aday olarak belirlendi.

OYLAMA SÜRECİ

Yargıtay üyeliği için yapılan ilk oylamada 36 üye için yeterli oya ulaşılamadı. İlk turda 33 oy kullanılan ikinci turda da yeterli miktar sağlanamadı ve bu durumda ad çekme usulüne gidilmesine karar verildi. CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, ad çekme yerine yeniden oylama yapılmasını istemesi üzerine bir tartışma meydana geldi. Anayasa’nın 159. maddesini hatırlatan muhalefet milletvekilleri, ad çekme işleminin uygulanmasını talep etti. Bu istek reddedilince CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri komisyonu terk etti. Seçimlerin ilk iki turunda aday belirlenemediği takdirde, ad çekme usulü yerine adaylar yeniden oylama ile belirlendi.