TbmM, İsrail’in Gazze Saldırıları İçin Toplandı

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail’in aylarca sürdürdüğü Gazze saldırıları ve devam eden insani kriz nedeniyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin Gazze’ye havadan yardım göndermesi gerektiğini belirtti. CHP liderinin bu talebi üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Gazze’ye havadan yardım gönderememesinin sebeplerini aktardı.

HAVADAN YARDIMIN TEHLİKESİ

Dışişleri Bakanı Fidan, havadan gönderilen yardımların ölüme yol açabileceği konusuna dikkat çekerek, “Havadan yardım göndermeyle ilgili hükümetin gaflet içinde olduğu ima ediliyor. Ancak gerçek şu ki havadan atılan yardımlar ölüme sebep oluyor ve yerine ulaşmıyor. 14 yaşındaki Muhammed Eid kargonun altında ezildi. Bütün yardım kuruluşları havadan yardımın güvenli olmadığını söylüyor. Bizim en güçlü olduğumuz alan yardım ulaştırmak. AFAD ve Kızılay gece gündüz çalışıyor, yardımları Mısır iş birliğiyle karadan ve denizden ulaştırıyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANINA ONAY VERDİ

Bölgedeki insanların güvenliğinin sağlanamadığına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın havadan yardım için onay verdiğini ifade eden Bakan Fidan, “Cumhurbaşkanımız bize bu konuda onay verdi. Biz Ürdün ile koordinasyon kurduk. Ancak Ürdün hava sahasını açmadan bizim oraya girmemiz mümkün değil. Birkaç kez teklif ettik, uçaklarımız hazır. Ürdün’den izin çıktığı anda hemen yardımı gönderecek durumdayız” şeklinde konuştu.