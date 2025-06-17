TBMM, İsrail’in saldırganlığını kınadı

TBMM’DEN İSRAİL SALDIRILARINA TEPKİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, İsrail’in saldırganlıklarıyla başlayan ve İran ile gerginleşen sürece dair Meclis Başkanlığı tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan tezkerede, “Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, İsrail’in uzun yıllardır sürdürdüğü hukuka aykırı, soykırımcı politikaların tüm dünyayı tehdit ettiğini hassasiyetle takip etmekteyiz.” sözleri yer aldı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE SONUÇLARI

Tezkerkede, “Gazze’de on binlerce masumun katledilmesine neden olan saldırıların ardından İran’a yapılan saldırılar, İsrail yönetiminin bölgesel barışı topyekûn hedef alan bir çatışma stratejisi yürüttüğünü açıkça ortaya koymaktadır.” diye ifade edildi. Filistin halkının varoluş mücadelesi ve İsrail’in uyguladığı soykırım politikaları vurgulanarak, “İsrail hükümeti ve ordusu, yardım sırasında bekleyen sivilleri ve çocukları hedef alarak insanlığa karşı işlenen suçlar kategorisinde yer alan uygulamalarına ağır bir suç daha eklemiştir.” denildi.

BÖLGESEL GERMİNİN ARTMA RİSKİ

Tezkerede ayrıca, “İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve geniş çaplı savaş riskini beraberinde getirmektedir. Bu saldırı, uluslararası iş birliği ve nükleer müzakereler konusunda devam eden sürece karşı yapılmış provokatif ve tehditkâr bir adımdır.” ifadeleri kullanıldı. İsrail’in Filistin’in yanı sıra, Suriye, Lübnan ve Yemen’deki saldırılarının da Netanyahu hükümetinin çatışmayı yayma niyetini yansıttığı kaydedildi.

ULUSLARARASI TOPLUMLA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Tezkerede, “Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak; İsrail’in başta Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırım olmak üzere bölgesel barışı tehdit eden tüm eylemlerini ve son olarak İran’a yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz.” diyerek uluslararası kurumları ve hükümetleri uluslararası hukuk çerçevesinde sorumluluk almaya davet etti. “Barışı önceleyen ve insan hayatını esas alan bir anlayışla, bölgede kalıcı bir çözümün tesisi için girişimlerimizi sürdüreceğiz.” denilen tezkerede, uluslararası toplumun da İsrail’in durdurulması için kararlı bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı.