TBMM, İsrail’in Saldırılarını Kınıyor

MECLİS’TEN İSRAİL SALDIRGINLIĞINA TEPKİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İsrail’in saldırganlığıyla başlayan ve İran ile derinleşen çatışmalı sürece yönelik Meclis Başkanlığı tezkeresini oy birliğiyle kabul etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasını taşıyan tezkerede, şu ifadeler yer aldı: “Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, İsrail’in uzun yıllardır sürdürdüğü hukuka aykırı, soykırımcı politikaların tüm dünyayı tehdit ettiğini hassasiyetle takip etmekteyiz. Gazze’de on binlerce masumun katledilmesine neden olan saldırıların ardından İran’a yapılan saldırılar, İsrail yönetiminin bölgesel barışı topyekûn hedef alan bir çatışma stratejisi yürüttüğünü açıkça ortaya koymaktadır.”

FİLİSTİN HALKI VAROLUŞ MÜCADELESİ VERİYOR

On yıllardır devam eden işgal, sistematik baskı ve ayrımcılığa ek olarak, artık soykırımla mücadele eden ve yardıma erişemediği için açlıkla sınanan Filistin halkı varoluş mücadelesi vermeye devam ediyor. İsrail hükümeti ve ordusu, yardım sırasında bekleyen sivilleri ve çocukları hedef alarak insanlığa karşı işlenen suçlar kategorisinde yer alan uygulamalarına ağır bir suç daha eklemiştir. “Bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi, bölgemizdeki tüm masum halkların yanında, savaşın ve İsrail katliamlarının karşısındadır”, denildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI YAPILIYOR

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve geniş çaplı savaş riskini beraberinde getirmektedir. “Bilinmesini isteriz ki; barışı önceleyen ve insan hayatını esas alan bir anlayışla, bölgede kalıcı bir çözümün tesisi için girişimlerimizi sürdüreceğiz”, denildi. Meclis, uluslararası toplumdan İsrail’in durdurulması için kararlı ve ilkeli bir duruş sergilemesini bekliyor ve “Bu çerçevede, bölgede adil, kalıcı ve hakkaniyete dayalı bir barışın tesisi için gösterdiğimiz diplomatik çabaların arkasında durduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.” açıklamasında bulundu.