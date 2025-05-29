TBMM GENEL KURULU’UNDA İYİ PARTİ’DEN AK PARTİ’YE SORULAR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti’nin geçen yıl 15 milyon dolar ödeyerek Washington’dan aldığı iki binayı gündeme taşıdı. Çömez, bu paranın nasıl finanse edildiğini sordu. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, “AK Parti yurt dışında edindiği malların hesabını İYİ Parti’ye vermek zorunda değil. Eğer elinizde bir belge varsa, bir iş adamı tarafından alındığını iddia ediyorsanız ortaya koyarsınız” diye yanıt verdi. Çömez ise, “Milletin parası bu, benim param da değil, sizin paranız da değil. Belgeyi siz göstereceksiniz. Bu para Ankara’dan mı gitti, Amerika’dan mı ödendi? Ne işiniz var Amerika’da? Millet aç sefil gezerken milletin parasını Beyaz Saray’ın dibine nasıl gömüyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

İSTANBUL’UN FETHİ VE TARİHİ DOKULAR ÜZERİNDE RANT

TBMM Genel Kurulu’nda grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünü kutlayan Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, “Bugün 23 yıllık bir AK Parti iktidarı sonucunda Sayın Cumhurbaşkanının bile bizzat ‘ihanet ettik’ demek zorunda kaldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu kadim şehir ne yazık ki bir rant alanına dönüştürülmüştür” ifadelerini kullandı. Ekmen, patates ve soğan üreticilerinin sorunlarına da değinerek, “Çiftçiler hasat etmeyerek tepki gösterdi. Kilogramı 15 liraya mal edilen patates ve soğanın marketlerde 12 liraya satılmak istendiğini görüyoruz. Bu fiyat, maliyetin bile altında” dedi.

DİYANET VAKFI’NIN YATIRIMLARI ÜZERİNE SORULAR

Çömez, TBMM’de görüşülecek torba teklifte Diyanet Vakfı’nın da yer aldığını belirtti. Vakfın Washington’daki binasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a soru önergesi verdiğini belirten Çömez, kendisine verilen yanıtta ‘internet sitesine bakın’ denildiğini ifade etti. “Buranın içerisinde villalar, hamamlar, oteller, yüzme havuzu yer alıyor. Burayı tam 90 milyon dolara mal etmişler. Buranın kim tarafından yaptırıldığını bilmiyoruz” diyen Çömez, “Biz bunu denetleyemezsek insanların açlık ve sefalette yaşadığı ülkemizde bunun hesabını soramayacak mıyız?” diye ekledi.

SİYASİ TUTSAKLAR VE ADALETSİZ UYGULAMALAR

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, yeni çözüm sürecine dair konuştu. Koçyiğit, “Barış sadece silahların susmasıyla gelmez. Barış, adaletle, hukukla gelir” dedi. Türkiye cezaevlerinde birçok siyasi tutsak bulunduğunu belirten Koçyiğit, Terörle Mücadele Kanunu’nun muğlak ifadelerle dolu olduğunu vurguladı. “Cezada adalet, infazda eşitlik temel bir ilkedir” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Taksim Meydanı’nda “Duran Adam” eylemi yapan 21 gencin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Emir, “Yasalara dayanmaksızın bu gençler yan yana geldi diye gözaltına alınmış. Bu hukuksuz uygulamaları şiddetle protesto ediyoruz” dedi. Ayrıca, Diyarbakır’da ‘Free İmamoğlu’ posteri asanlara ceza verilmesini eleştirdi.

ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNE SERT ELEŞTİRİLER

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin rektörünün açıklamalarına da tepki geldi. Emir, rektörün “ben bir daha eylem yapan olursa bu üniversiteden içeriye almam” sözlerini eleştirerek, “Rektör efendi sen iktidarın paspası olmuşsun haberin yok” ifadesini kullandı. Eğitim ve araştırma alanında özgürlüklerin önemine vurgu yaptı.