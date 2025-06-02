(TBMM) – K. Numan K. HÜDA PAR’ı Ziyaret Etti. D. Yapıcıoğlu, Destek Vereceklerini Belirtti

GÖRÜŞME DETAYLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu Meclis’teki odasında ziyaret etti. Yapıcıoğlu, Kurtulmuş’un “AK Parti’nin ve MHP’nin ilan edilmiş adayı” olduğunu belirtirken, HÜDA PAR’ın da adayı olduğunu ifade etti. “Destek talebi için bize geldi. Desteğimiz kendisine. Biz ilk turdan itibaren oylarımızla kendisini destekleyeceğiz” diyen Yapıcıoğlu, ziyaretin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

MECLİS BAŞKANLIK SEÇİMİ

Yarın yapılacak olan Meclis Başkanlık seçiminde Kurtulmuş’u destekleyeceklerini dile getiren Yapıcıoğlu, “Yeni bir başkanlık seçimi yapılacak. Yeniden kendisi AK Parti’nin ve MHP’nin ilan edilmiş adayıdır. Destek talebi için bize geldi. Desteğimiz kendisinedir. Biz ilk turdan itibaren oylarımızla kendisini destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, memleket meselelerinin bazılarını ve gündemdeki konuları da görüştüklerini belirtti.

İŞBİRLİĞİ VE GELECEK PLANLARI

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise görüşmeye ilişkin, “TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerden sonra grubu bulunmayan partilerle ilgili ziyaretlerimizi HÜDA PAR’ı ziyaret ederek başlattık. Türkiye’nin genel meseleleri, özellikle son süreçte Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olan iç kalenin tahkim edilmesi bakımından çok önemli konularla ilgili karşılıklı fikir teatisinde bulunduk” dedi.

Kurtulmuş, “TBMM 28. Dönem Başkanlığının ikinci dönemi için de desteklerini talep ettik. Destekleri dolayısıyla kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi. TBMM çalışmalarının Türkiye demokrasisinin standartlarını yükseltmesini ve barış ile huzur getirmesini temenni etti. Ayrıca, grubu olmayan diğer siyasi partilerle randevu talep ettiklerini ancak bazıları Ankara’da olmadıkları için telefonla görüşmek durumunda kaldıklarını kaydetti.