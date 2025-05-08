TBMM Kanun Teklifi Kabul Edildi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda görüşülen bazı kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi onaylandı. Kabul edilen düzenlemelere göre, bakanlıklar bünyesinde bakan müşaviri atanabilecek. Bakan müşavirleri, doğrudan bakana bağlı olarak çalışacaklar ve görev süreleri, bakanın görev süresi ile sınırlı olacak.

DEVLET KURULUŞLARI İÇİN UZMAN İSTİHDAMI

Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarının teşkilatlarına dair Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çerçevesinde, kurumların görev alanlarına uygun konularda çalıştırılmak üzere uzman ve uzman yardımcılarının istihdam edilmesi mümkün hale gelecek. Askeri Yüksek İdari Mahkemesi’nin askeri hakim sınıfındaki başkan, başsavcı, daire başkanı ve üyeleri emekliye ayrıldıklarında sağlık giderleri, Danıştay bütçesinden karşılanacak.

Savunma Sanayi Başkanı ve yardımcıları ile müsteşar ve müsteşar yardımcılarına yapılacak ödemelerde vergi ve diğer kesintilere tabi olunmayacak. Öte yandan, kanunla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız çağrılarla ilgili cezalar da artırılacak. Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek için arama yapan veya ısrarla çağrı bırakan kişilere, il valileri tarafından 250 lira olan idari para cezası 1.500 liraya yükseltilecek.

ASILSIZ İHBARLARA AĞIR CEZA

Çağrı Merkezine yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tespit edilmesi durumunda, kişilere valilikler tarafından 15 bin lira idari para cezası verilecek. Bu tür fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, idari para cezası iki kat olarak uygulanacak.