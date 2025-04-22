TBMM Kapandı, Yeter Sayı Bulunamadı

TBMM GENEL KURULU TOPLANTILIĞI KAPANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle kapandı. Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında yapılan oturum, ‘Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ için toplandı.

İYİ PARTİ’NİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Genel Kurul’da İYİ Parti’nin Meclis Başkanlığına sunduğu, “Proje okullarındaki siyasi kadrolaşma, liyakatsiz atamaları ve başarılı öğretmenlerin cezalandırılması suretiyle milli eğitim sistemine verilen zararların bütün yönleriyle araştırılarak kamuoyunun aydınlatılması ve sorumluların tespiti” başlıklı araştırma önergesinin görüşmelerine başlandı. Meclis Başkanvekili Celal Adan, toplantı yeter sayısının belirlenmesi için oylama yaptı. Ancak oylamada toplantı yeter sayısı yine bulunamadı ve bu nedenle Adan, birleşimi 23 Nisan Çarşamba günü tekrar toplanmak üzere kapattı.