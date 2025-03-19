Tbmm Kartalkaya Yangın Komisyonu Toplanamadı

TBMM KOMİSYONUNUN TOPLANTISI İPTAL OLDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kartalkaya’daki Otel Yangını Araştırma Komisyonu, gerekli katılım sağlanamadığı için toplanma imkanı bulamıyor. Komisyon Başkanı olan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, toplantı için gereken yeter sayının elde edilemediğini ifade ediyor. Bugünkü oturumda İstanbul Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi’nden yangın uzmanı akademisyenlerin sunum yapmaları bekleniyordu.

CHP VE İYİ PARTİ ÜYELERİ TOPLANTIDA YER ALMADI

CHP milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Merkezi’ne başlattıkları yürüyüş sebebiyle toplantıya katılmadı. Ayrıca, İYİ Parti ve DEM Partili üyelerin de toplantıya gelmediği görülüyor. Diğer yandan, Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu ile Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu toplantılarını gerçekleştirirken; Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu’nun oturumu ise iptal edildi.