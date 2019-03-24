TBMM kendi çiçeğini üretecek

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Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesi Türkiye’de ilk defa düzenlenen peyzaj mimari dalındaki ‘Meclis Parkı Yarışması’ ile tasarlandı.

Meclis bahçesinde 232 çeşit ağaç, ağaççık, çalı ve yaklaşık 40 çeşit çiçek türünün yetiştirildiği sera bulunuyor. TBMM serasında mevsimlik çiçekler, kesme çiçekler, aromatik bitkiler, iç mekan bitkileri, ağaç, ağaççık, çalı türleri üretiliyor. Kış ve yaz çiçekleri, kapalı ve açık mekân çiçekleri ayrı ayrı yetiştiriliyor. Kış çiçekleri, kasım ile haziran aylarının ortasına kadar, yaz çiçekleri ise haziran ve kasım ayları arasında üretiliyor. Meclis’te gerçekleştirilen faaliyetlerde kullanılan çiçeklerin tamamı yerleşkedeki bu serada yetiştiriliyor. TBMM binaları iç mekanlarında saksılı bitkilerle tasarım uygulamaları yapılırken, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 29 Ekim gibi resmi bayram, tören, özel gün ve anma haftalarında gerekli çiçek düzenlemeleri de bu günlere özel yapılıyor. Meclis bahçesi, botanik bahçesi olmasının yanı sıra bitki çeşitliliği nedeniyle üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri için de dış mekân dersliği gibi eğitim- öğretim fırsatları sunuyor.

TRT