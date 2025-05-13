TbmM Kıt Komisyonunda Temsan’ın Hesapları İncelendi

TBMM KOMİSYONUNDA TEMSAN KONUŞULDU

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) tarafından 2021 ve 2022 yılı hesapları ele alındı. TEMSAN Genel Müdürü Fatih Öztürk, yaptığı sunumda, TEMSAN’ın Türkiye’nin enerji politikasıyla uyumlu enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı alanlarında AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Öztürk, TEMSAN’ın enerji sektörüne ekipman sağlayan, bakım onarım rehabilitasyon projeleriyle de enerji verimliliğine katkıda bulunan milli bir ağır sanayi kuruluşu olduğunu ifade etti.

TEMSAN’IN GELECEK VİZYONU

Öztürk, Türkiye’nin enerji kaynakları ve yerli teknoloji ile enerji piyasasının entegrasyonu açısından bölgesel bir enerji merkezi olma yolunda ilerlediğini aktardı. “50 yıldır faaliyetlerini sürdüren kuruluşumuz bu vizyon doğrultusunda gelecekte de hizmetlerini aynı kararlılık ve sorumlulukta sürdürmeye devam edecektir.” dedi. Şirketin mali durumu hakkında bilgi veren Öztürk, “Tablolarımızı da son yıllarda karla kapatıyoruz ama ne kadar kazandığımız değil, ülkeye ne kazandırdığımıza odaklanıyoruz.” sözlerini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ TASARIMDA DÖNÜM NOKTASI

Öztürk, 2023 yılı itibariyle ilk milli türbin tasarımını yaptıklarını ve yakın dönemde AR-GE ile ÜR-GE çalışmalarının sonuçlarını almaya başladıklarını açıkladı. AR-GE ve tasarım merkezinin aktif olarak faaliyete geçtiğini vurgulayan Öztürk, “Bu merkezde 17 kişilik ekiple, yerinde tasarım merkezi unvanı alan bildiğim kadarıyla tek kamu kuruluşuyuz. Bu vesileyle ürünlerimiz ortaya çıkmaya başladı.” ifadesinde bulundu. Bazı projelerin dijitalleştirilip veri bankalarında saklandığını aktaran Öztürk, “Enerji sanayinde bir çatı kuruluşu olma hedefimiz var. Şirket kendi tasarımlarını üretir duruma geldi. Bazı santral çalışmalarında yerlilik oranımız yüzde 92, millilik oranımız yüzde 100.” bilgisini paylaştı.

ENDEKSLİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE BAŞARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Türkiye’deki baraj ve nehir tipi hidroelektrik santralleri hakkında, “TEMSAN’ın bu barajlarda üretim verimini artıran çalışmaları oldu. Bu oldukça önemli bir çalışmadır. Bundan memnuniyet duyuyoruz.” diye konuştu. Komisyon toplantısının ardından TEMSAN’ın 2021 ve 2022 yılı bilanço hesapları ibra edildi.