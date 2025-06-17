TBMM Komisyonları Başkanları Belirlendi

TBMM İHTİSAS KOMİSYONLARINDA GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, ihtisas komisyonlarının başkan, başkan vekili, sözcü ve katip üyeleri belirlendi. TBMM Genel Kurulu, 28’inci Yasama Dönemi’nin ikinci devresinde görev yapacak komisyonlar için seçimler gerçekleştirdi. Bu seçimler sonucunda, çeşitli komisyonların başkanlıklarına atamalar yapıldı.

ATANAN KOMİSYON BAŞKANLARI

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, İçişleri Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Dışişleri Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Dilekçe Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık gibi isimler seçildi. Diğer komisyon başkanlıkları da AK Parti’li milletvekilleri tarafından üstlenildi.

DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ ATAMALAR

Ayrıca, Anayasa Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu başkanlıklarında da değişiklikler gerçekleşti. Bu değişimle birlikte, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan atandı. Bu durum, TBMM’deki komisyonlar arasındaki dengeyi ve etkinliği sağlamada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.