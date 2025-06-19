TBMM Komisyonunda Gerginlik Yaşandı

TBMM KOMİSYONUNDA GERGİNLİK YAŞANDI

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, bazı kanunların değiştirilmesine dair teklifi görüşürken gergin anlar yaşandı. Komisyona sunulan kanun teklifi, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerinin başlamasının önünü açabilme potansiyeli nedeniyle tartışmaların merkezinde yer aldı. Muhalefet milletvekilleri, çevre hakkı savunucuları ve hukukçuların TBMM Sanayi Komisyonu toplantısına katılmasını talep etti. Ancak, Meclis korumaları listede yer almayan kişilerin içeri girmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

VEKİLLER ARASINDA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Bu durum üzerine AK Parti ve muhalefet vekilleri arasında sert tartışmalar başladı. Komisyon Başkanı Mustafa Varank ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal arasında gergin bir diyalog yaşandı. Alevlenen tartışma, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun Sarıbal’ı ittirmesiyle daha da büyüdü. Vekiller zaman zaman yumruklaşma seviyesine ulaştı. Varank’ın bu arbede sırasında Sarıbal’a, “Çık şuradan, terbiyesizliğe bak. Önümü kesemezsin” dediği duyuldu. Gerginliğin ardından komisyon toplantısına katılan vekiller, kararı protesto etmek amacıyla sıralara vurarak tepkilerini gösterdi.

ZEYTNİK ALANLARINDAN ENDİŞE

Bu teklifin, özellikle Muğla ilindeki zeytinlik alanların maden sahası olarak kullanılabileceği endişelerini doğurduğu belirtiliyor. 468 bin dönüm alanı etkileyen düzenleme, 2014 yılında özelleştirilen Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri çevresindeki maden sahalarını genişletmeyi hedefliyor. Muhalefet, çevresel yıkım ve tarım arazilerinin kaybı konusundaki endişelerini dile getirirken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin enerji arz güvenliğini artıracağını ve çevresel yükümlülükleri netleştireceğini savunuyor.