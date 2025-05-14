(TBMM) – M. E. B. Y. T., PKK’nın Fesih Kararı Üzerine Şunları Belirtti: “23 Yılın Sonucu, Terörsüz Türkiye’yi Sağlamak.”

PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FESİH KARARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PKK terör örgütünün feshetme kararına dair önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşmanın, yaklaşık 23 yıllık bir mücadelenin neticesi olduğunu ifade ederken, “ben emeği geçen hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, hem MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye, hem silahlı kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize saygılarımı sunuyorum” sözleriyle bu sürecin önemine dikkat çekti. Tekin, Türkiye’nin daha iyi günlere ulaşacağını vurguladı.

BAŞARILARIN TEMELİ VE GERÇEKLEŞEN ADIMLAR

Tekin, PKK’nın dışındaki başarının sadece son 1-1,5 yılla sınırlandırılamayacağını belirtti. “Sayın Cumhurbaşkanımızın, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihinden sonra ilk icraatının ne olduğunu hatırlamaya çalışın,” diyerek geçmişe ışık tuttu. İlk olarak OHAL rejiminin kaldırıldığını hatırlatan Tekin, sorunların çözümünde bugüne kadar atılan adımların etkili olduğunu aktardı. Bu adımlarının artık terör örgütlerinin söyleyecek sözünün kalmamasıyla neticelendiğini ifade etti.

KÜRTÇE DERSLER VE KÜLTÜRSEL GELİŞİM

Tekin, AK Parti iktidarı döneminde, kültürel ve eğitimsel alanlarda gerçekleştirilen yeniliklere değindi. “Bu konuda atılması gereken her türlü adım atıldı,” diyen Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Kürtçe kurslar, dersler ve yapılan öğretmen atamaları hakkında bilgi verdi. Kültür Bakanlığı’nın Kürtçe sanat eserlerini yayınlamasının yanı sıra, Kürtçe tiyatroların hayata geçirilmesi de bu gelişmelere örnek olarak gösterildi.

GELECEK İÇİN UMUTLAR VE KARARLI SÜREÇ

Sonuç olarak, Tekin, “Bundan sonra Türkiye’yi her açıdan çok daha iyi günler bekliyor” şeklinde bir değerlendirme yaptı. 150 bin kişinin köylerinden zorla uzaklaştırıldığını hatırlatarak, bu sorunun çözümü ve terörsüz bir Türkiye için atılan adımların önemine vurgu yaptı. Bakan Tekin, bu mücadelenin devam etmesi gerektiğinin altını çizerken, Türkiye’nin geleceği adına umut verici bir tablo çizdi.