(TBMM) – Meclis Başkanlığı İlk Tur Sonucu

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN İLK TUR SONUCU AÇIKLANDI

TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen Meclis Başkanlığı seçiminin ilk turunda, hiçbir aday üst üste üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alamadı. AK Parti’nin adayı Numan Kurtulmuş 305, CHP’nin adayı Uğur Bayraktutan 122, DEM Parti’nin adayı Cengiz Çandar 50, Yeni Yol Partisi’nin adayı Mehmet Kahraman 31, İYİ Parti’nin adayı Cihan Paçacı ise 30 oy aldı. Seçim, beş partinin adaylarının yarışmasına sahne oldu.

ADAYLAR VE PARTİLER

Meclis Başkanlığı için AK Parti, mevcut başkan Numan Kurtulmuş’u yeniden aday gösterdi. DEM Parti’den Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti’den İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, CHP’den Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Yeni Yol grubundan ise Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Kahraman yarıştı. Seçimin ilk turunda, milletvekillerinin gizli oy kullanması ile sonuçlar belirlendi. Ancak belirtilen gibi, hiçbir aday Meclis’in üye tam sayısının üçte ikisinin (400) oyunu alamadı.

İKİNCİ TURDA NE OLACAK?

İkinci turda da herhangi bir aday üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alamazsa, üçüncü turda sadece üye tam sayısının salt çoğunluğu (301) hedeflenecek. Eğer bu turda da salt çoğunluğa ulaşılmazsa, en çok oy alan iki aday dördüncü turda yarışacak ve bu turda en yüksek oy alan aday Meclis Başkanı olarak seçilecek.

SİYASİ PARTİLERDEN DESTEK GÖSTERİMİ

Seçimin ilk turunda oy kullanma işlemleri sürerken, siyasi parti grupları Meclis Başkanı adaylarına başarı dileklerini iletti. CHP’li milletvekilleri ise Genel Kurul’a “Free İmamoğlu” yazılı dövizlerle katıldı. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatioğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ilk turda oy kullandı.