TBMM mesaiye başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel oturumda kürsüde olacak. Meclis, 2 yıldır salgın dolayısıyla yapılamayan resepsiyona da ev sahipliği yapacak.

TBMM’nin yeni yasama yılı 3 aylık aranın ardından başlıyor.

27. Dönem 6. Yasama yılı saat 14.00’teki Genel Kurul ile başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel oturumda kürsüde olacak

Özel gündemle başlayacak oturumu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop yönetecek.

Yeni yasama yılının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Yeni dönem mesajlarını Meclis kürsüsünden verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Genel Kurul 4 Ekim Salı günü toplanmak üzere kapanacak..

Çok sayıda yasa teklifi görüşülecek

Dezenformasyonla mücadele, milyonları ilgilendiren ekonomi torba teklifi, yeni dönem bütçe yasası, tezkereler ve daha onlarcası.

6. yasama yılında TBMM, tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşayacak.

TBMM’de 2 yıl sonra ilk resepsiyon

TBMM Başkanı Şentop akşam da yeni yasama yılı nedeniyle geleneksel resepsiyona ev sahipliği yapacak.

Salgın nedeniyle 2 yıldır yapılamayan resepsiyonda milletvekillileri, bakanlar, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve büyükelçiler bir araya gelecek.

Partilerin ilk grup toplantıları 4 Ekim’de

Partilerin ilk grup toplantıları da salı günü yapılacak.

Meclis’e 17 Ekim’e kadar 2023 yılı Bütçe Kanunu teklifi gelecek.