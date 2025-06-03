(TBMM) – Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı Seçildi. Terörsüz Türkiye, Demokratik Türkiye Meselesidir. Ortak Çaba İle Müzakere Edilmeli. Yeni Anayasa İle Türkiye Yüzyılı Taçlandırılacak. Meclis, Yasama Kalitesini Artırmalı. Kurban Bayramı’ndan Sonra Yeni İsimler Açıklanacak

NUMAN KURTULMUŞ YENİDEN MECLİS BAŞKANI SEÇİLDİ

TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen üçüncü tur oylama sonucunda AK Parti’nin adayı İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, aldığı 329 oyla bir kez daha Meclis Başkanlığı’na seçildi. Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye meselesinin Türkiye’nin halletmesi gereken en acil konu olduğu konusunda herhalde hemfikirizdir. Partilerimizin tamamı TBMM içerisinde oluşturulacak bir çabaya ortak bir şekilde katkı vermeye hazır olduklarını ortaya koyuyorlar. Terörsüz Türkiye meselesi aynı zamanda demokratik Türkiye meselesidir” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş’un görev süresinin dolması sebebiyle yapılan bu seçimde, ilk iki turda gerekli olan oy sayısı (400) sağlanamadı. Ancak üçüncü turda üye tam sayısının salt çoğunluğunun (301) arandığı oylamada, 529 oyun 329’unu alarak Başkanlık görevini yeniden kazanmış oldu.

MECLİS’TE DEMOKRATİK OLUNMASI ZORUNLU

Kurtulmuş, Genel Kurul’da yaptığı teşekkür konuşmasında, önümüzdeki dönemin önemli işler başaracağına vurgu yaparak, “Türkiye’nin bizlerden beklentisi demokratik olgunluk içerisinde farklı fikirleri, siyasi konuları bu çatı altında başarıyla tartışabilmek” gerektiğini belirtti. Siyasetin, “farklı fikirlerin müzakere içerisinde olabildiği, olgunluk içerisinde konuların tartışıldığı bir demokratik nezaketi” gerektirdiğini söyleyen Kurtulmuş, TBMM’deki tüm partilerin komisyon içerisinde temsilcilerini vererek birlikte müzakere edeceği inancını taşıdığını ifade etti.

ŞEFFAFLIK VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” meselesinin önemine değinerek, bu konunun tüm siyasi partilerin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. “Partilerimizin tamamı TBMM içerisinde oluşturulacak bir çabaya ortak bir şekilde katkı vermeye hazır olduklarını” gördüğünü aktaran Kurtulmuş, milletin beklentilerine cevap vermek amacıyla şeffaf ve demokratik bir süreç yürütüleceğini söyledi. Türkiye’nin terör belasından kurtulmasının önemli olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı, bu dönemde üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirerek, tarihi bir görev yapacaklarına inandığını aktardı.

YENİ ANAYASA GÖREVİ

28. Dönem’in ikinci devresinde üzerine düşen sorumluluklardan birinin Meclis’teki yasama kalitesini artırmak olduğunu söyleyen Kurtulmuş, farklı fikirlerin daha iyi müzakere ortamı bulabilmesi için demokrasi açısından önemli bir içtüzük çalışması yapılmasını hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, cumhuriyetin ikinci asrında “sivil, demokrat, katılımcı ve kapsayıcı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı’nı taçlandırmak” istediklerinin altını çizdi. Kurban Bayramı’ndan sonra Meclis Başkanlık Divanı’nda görev alacak yeni isimlerin Genel Kurul’da okunacağı ve onların ikinci dönemde göreve başlayacağı bilgisi verildi.