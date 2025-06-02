(TBMM) – Numan Kurtulmuş, TBMM’de Ziyaret Gerçekleştirdi. Komisyonun Hazırlıkları Başlayacak. Türkiye İçin Tarihi Fırsat Değerlendirilmeli.

GÖRÜŞME VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı TBMM grubundaki makam odalarında ziyaret etti. Bu görüşmede, Meclis Başkanlığı seçimleri ve “Terörsüz Türkiye” süreci ele alındı. Kurtulmuş, “İmralı’dan gelen açıklama, arkasından örgütün silahları bırakacağını açıklamasının ardından mesele artık Türkiye demokrasisinin kalbi olan TBMM’de konuşulabilecek noktaya gelmiştir” ifadesini kullandı. Kurtulmuş, komisyonun nasıl teşkil edileceğine ve çalışma usullerine dair titiz bir ön hazırlık yapacaklarını belirtti.

DEM PARTİSİ’NDEN DESTEK VE HAZIRLIK

Ziyarette Numan Kurtulmuş’a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta eşlik etti. DEM Parti Eş Genel Başkanları ise DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile birlikte bulundu. Hatimoğulları, TBMM Başkanlık seçiminde Kurtulmuş’a başarı dileklerini ileterek, “Geçtiğimiz süreç, barış ve demokratik toplum çağrısı ve bunun akabindeki gelişmeler parlamentoya çok büyük görev ve sorumluluklar yüklemiştir” değerlendirmesini yaptı. Hatimoğulları, parlamentonun barış sürecinin tesis edilmesi ve Türkiye’nin demokratikleşmesine katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

İLERİYE DÖNÜK FIRSATLAR

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede verimli ve yapıcı bir müzakere ortamı sağladıklarını belirtti. Türkiye’nin terörden kurtulması, birlik ve beraberliğin sağlanması ile demokratik standartların artırılması konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Kurtulmuş, “Çok şükür İmralı’dan gelen açıklama, arkasından örgütün silahları bırakacağını açıklamasının ardından mesele artık Türkiye’de siyasetin merkezi olan, Türkiye demokrasisinin kalbi olan, milli iradenin merkezi olan TBMM’de konuşulabilecek noktaya gelmiştir” dedi. Kurtulmuş, tüm siyasi partilerin yapıcı bir üslupla bu süreçte hareket etmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti ve TBMM’de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması için hazırlık yapacaklarını yineledi.