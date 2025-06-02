(TBMM) – Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi’ni Ziyaret Etti. “Terörsüz Türkiye” Sürecinin Desteklenmesi Gerekiyor. Meclis Çalışmalarında Ortaklaşa İlerlemeliyiz. Türkiye İlerlemek İçin Tek Yürek Olmalı. “Terörsüz Türkiye” İçin Siyasi İrade Önemli. TBMM, Herkes İçin Ortak İletişim Alanı

TBMM BAŞKANI’NIN YENİ YOL PARTİSİ ZİYARETİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grubu’nu ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede Meclis Başkanlığı seçimleri ve “Terörsüz Türkiye” süreci konuşuldu. Kurtulmuş, “Ümit ederim ki ‘Terörsüz Türkiye’ adı verilen bu sürecin büyük bir olgunlukla, titizlikle TBMM’nin çatısı altında bütün partilerin elini taşın altına koyarak destek verdiği bir süreç haline dönmesi mümkün olsun.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İYİ BİR GÖRÜŞME İLE İSTİŞARE FIRSATI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Selçuk Özdağ ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici’yi TBMM’deki Grup Başkanlığı makamında ziyaret etti. Kurtulmuş’a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta eşlik etti. Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, gerçekleştirdikleri toplantının son derece verimli geçtiğini belirtti. Kaya, “Bu ziyaret vesilesiyle hem TBMM’nin ikinci çalışma dönemini hem de bundan sonraki süreçleri birlikte istişare etme imkanı bulduk” diye konuştu.

BİRLİK VE KARARLILIK VURGUSU

Kurtulmuş, toplantının önemli olduğunu dile getirerek, “Hem mevcut çalışmaların gözden geçirilmesi hem de önümüzdeki dönemde özellikle çok yoğun bir şekilde TBMM’nin çalışmalarının öncesinden müzakere edilmesi bakımından faydalı, verimli bir görüşme gerçekleştirmiş olduk.” dedi. Sözlerine devam eden Kurtulmuş, “Türkiye’nin kalkınma, ilerleme ve güçlenme yarışında bu terör dolayısıyla sadece 50 yılını kaybetmedi, Türkiye bir asır geriye götürüldü.” ifadesini kullandı. Bu süreçte birliğin ve kardeşliğin önemini vurguladı.

MECLİS’TEKİ İŞBİRLİĞİNE VURGU YAPILDI

Kurtulmuş, “Bu görüşlerimizi paylaşma imkanını verdikleri için Yeni Yol Partisi Grubu’na teşekkür ediyorum. Yarın gerçekleştirilecek olan Meclis Başkanlığı seçimini de gözden geçirme imkanımız oldu. Yeni Yol Partisi’nin adayına da başarılar diliyorum.” şeklinde belirtti. Yeni dönemde, tüm siyasi partilerin ortak çalışmaları ile Türkiye’nin beklentilerini karşılamak için diyalog zeminlerinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.