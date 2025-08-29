TBMM Olağanüstü Toplandı, Gazze’yi Konuştu

TBMM TOPLANTISI VE GAZZE’DEKİ DURUM

TBMM Genel Kurulu, muhalefet partilerinin Gazze’deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardımların ulaştırılmasının yolunu belirlemek için gerçekleştirdiği genel görüşme talebi üzerine olağanüstü olarak toplandı. CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP) ve Demokrat Parti (DP) temsilcileri, Meclis’e Gazze’deki duruma ilişkin dilekçe sundu. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’deki güncel durumu değerlendirerek bilgi verdi.

İNSANLIK SUÇLARI VE UVİCRULU DİPLOMASİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, açılış konuşmasında, “İsrail’in Filistin halkına karşı sürdürdüğü işgal ve kıyım politikalarının son iki yıldır soykırım boyutlarını aştığını” ifade etti. Kurtulmuş, “Kelimenin yetersiz kaldığı bir noktadayız. Şimdiye kadar 70 bine yakın insan öldürüldü. Sivil altyapı hedef alındı ve Gazze’deki 36 hastaneden 33’ü ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı” dedi. Ayrıca, Gazze’nin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Bölgenin yönetimi Filistinlilere ait olmalı ve güvenlik Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından teminat altına alınmalıdır” şeklinde konuştu.

IDİL DUYARLILIĞI VE SİYASİ TEPKİLER

İsrail’in ateşkes ve silahlı birimlerini çekmesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, uluslararası insani yardım ve imar planlarının uygulanması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda, bazı batılı ülkelerin Filistin’i tanıma kararları almaya hazırlanması ve bu yönde etki artırma yönündeki çabaların-kendi sosyal ve hukuki alanlarında tepkilerin yükseldiğini ifade etti.

DURUMUN KRİTİKLİĞİ VE YARDIM AÇILIMLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’nin durumu hakkında, “Uluslararası toplum, yardımların dağıtımına izin vermiyor. Açlık, kasıtlı bir politika olarak kullanılıyor. Gazze’de kıtlık felaketi baş gösterdi” dedi. Fidan, Türkiye’nin Gazze’ye yaptığı yardımların 100 bin tonu geçtiğini ve uluslararası diplomatik çalışmaların önemini vurgulayarak, “Türkiye, Filistin halkının yanında yer aldı” açıklamasında bulundu.

ULUSLARARASI TEPKİ VE İSRAİL’İN POLİTİKALARI

Fidan, “İsrail’in işlediği suçlar cezasız kalmamalı” dedi ve Türkiye’nin uluslararası adalet mekanizmalarına katılımını da bildirdi. Ayrıca, “Büyük İsrail hayali, bölge için bir felaket reçetesidir” şeklinde uyarılarda bulundu. İsrail’in bölgedeki istikrarsızlığı artırma çabalarının tehlikelerine dikkat çekti.

MUHALİF PARTİLERİN GÖRÜŞLERİ VE KAYGILAR

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, “Netanyahu’yu kınamak, zulmüne ortak olmaktır” diyerek, durumu eleştirdi. MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin mazlumların sesi olma iradesine vurgu yaptı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Filistin sorunu, dünyanın ve bölgemizin kanayan yaralarındandır,” dedi.

Bu toplantı, muhalefet partilerinin Gazze’ye yönelik insani durumu daha iyi anlayabilmeleri ve uygun adımları atmaları için büyük bir adım oldu. Gelişmeler, uluslararası diplomatik çabalara katkı sağlarken, Gazze halkının maruz kaldığı ağır koşulları gözler önüne serdi.