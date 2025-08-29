Haberler

TBMM Olağanüstü Toplandı, Siyasi Gerilim Yükseldi

PARLAMENTODA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazze’deki saldırılar, Filistin halkına uygulanan baskılar ve bölgede meydana gelen insani krizin etkileriyle gündeme getirilerek TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un önderliğinde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Bu oturuma CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu gibi tüm siyasi parti liderleri ve grup başkanvekilleri katıldı. Oturum sırasında liderlerin salona girdiklerinde tokalaşmaları ve selamlaşmaları gözlemlendi.

HDP İLE DURUMUN SOĞUKLUĞU

Toplantıda dikkat çeken bir ayrıntı ise Meclis’e en önce gelen isimlerden MHP lideri Bahçeli’nin MHP sıralarındaki yerine oturmasıydı. Ardından salona giren İYİ Parti lideri Dervişoğlu, MHP sıralarına yalnızca başıyla bir selam verdi. O anda MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ayağa kalkmaya çalıştı; ancak Dervişoğlu, doğrudan İYİ Parti sıralarına geçti. Bu durum, aralarında yaşanan soğuk ilişkilerin bir sonucunu ortaya koyuyordu.

GEÇMİŞTEKİ GERİLİMLERİN ETKİSİ

Bu soğukluğun temelinde, Ekim 2024’te meydana gelen “ip fırlatma” olayı yatıyor. Dervişoğlu, Meclis grup toplantısında bu olayı gündeme getirerek, kulislerde yaşanan siyasi gerilimler hakkında konuşmuştu. Bu durum, iki lider arasındaki ilişkilerin zaten gergin olduğunu gösteren önemli bir işaretti. Geçmişte yaşanan bu sert karşılaşma, sonraki siyasi etkileşimlere de yansıdı. 2025 Ocak ayında düzenlenen bir TBMM cenaze töreninde Dervişoğlu ile Bahçeli’nin yan yana durduğu anlar, ikilinin tokalaşmamasıyla birlikte yukarıda bahsedilen soğuk ilişkilerin daha da derinleşmesine sebep oldu.

