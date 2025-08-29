TBMM Olağanüstü Toplandı, Tansiyon Yükseldi

TBMM’DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını, Filistin halkına yönelik soykırımı ve zulmü, kıtlık politikalarını ve bölgedeki güncel durumu tartışmak için olağanüstü bir oturum gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık ettiği oturumda, zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlar görüldü.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın konuşma yaptığı sırada, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu müdahale ederek söz almak istedi. Bu durum salonda gerginlik yarattı. Devam eden sert atışmalar sırasında Meclis Başkanı Kurtulmuş, müdahaleleri uyarmak zorunda kaldı. Gergerlioğlu’nun ayağa kalkarak laf atmaya devam etmesi üzerine Kurtulmuş, “Meclis’in ahengini bozamazsın, otur oturduğun yere” diyerek tepkisini ortaya koydu. Kurtulmuş, “Böyle bir hitap şekli yok. Bir dakika, benim sesimi kesme. Oturur musun yerine? Miting yapmak istiyorsan çık dışarıda miting yap. Meclis’in ahengini bozamazsın. Böyle bir günde burada bu kadar ucuz, bu kadar ucuz miting yapma. Grubun adına konuşacaksan kalk konuş. Yerinden söz atıyorsan, sözünü at. Ama ayrı bir miting yapamazsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi burası. Otur oturduğun yere.” şeklinde uyarılarda bulundu. Uyarının ardından söz hakkı tekrar Hasan Turan’a verildi.