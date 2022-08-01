TBMM olağanüstü toplanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün saat 15.00’te sağlıkta şiddete karşı görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor.

Olağanüstü toplantının başlayabilmesi için birleşimin başında yapılan açılış yoklamasında en az 200 milletvekilinin Genel Kurul’da hazır olması gerekiyor. Aksi halde çağrı düşecek.

Olağanüstü toplantıda birleşim yeterli çoğunlukla açılabildiği takdirde, ilk önce çağrı yazısı okunacak ve bu toplantıyı gerektiren konu görüşülecek. Konu üzerinde gerekli işlemler tamamlanınca, TBMM çalışmalarına devama karar vermediği takdirde, tatile veya ara vermeye devam olunacak.

AK Parti ve HDP olağanüstü toplantıya katılmayacağını açıkladı. MHP’den de “CHP’nin genel görüşme teklifinin gündeme alınmasını faydalı görmüyoruz” açıklaması geldi. CHP, olağanüstü toplantı çağrısına şu ana kadar İYİ Parti, TİP, Memleket Partisi’nin olumlu cevap verdiğini ifade etti. TBMM’de CHP’nin 134, İYİ Parti’nin 37, TİP’in 4, Memleket Partisi’nin iki milletvekili bulunuyor. Katılacaklarını ifade eden partiler tam kadro katılsalar bile 177 milletvekili ile gerekli sayıya ulaşamıyor.