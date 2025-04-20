TBMM, Özel Gündemle Toplanacak

ÖZEL GÜNDEMLE TOPLANACAK MECLİS

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bu hafta Numan Kurtulmuş başkanlığında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel gündemle bir araya gelecek. Bu hafta TBMM’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yanı sıra TBMM’nin açılışının 105’inci yıldönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Genel Kurul, 22 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek olan ’23 Nisan Çocuk Özel Oturumu’ ile başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un oturumu açmasının ardından, Başkanlık Divanı, oturumu yürütecek çocuk başkan ile çocuk katip üyelere devredilecek.

CUMHURBAŞKANI VE SİYASİ TEMSİLCİLER KONUŞACAK

23 Nisan Çarşamba günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 105’inci yıl dönümü dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş’un başkanlığında bir başka özel oturum gerçekleştirilecek. Bu özel toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile siyasi parti temsilcileri konuşmalar yapacak. Etkinlikler, Kurtulmuş’un ev sahipliğinde düzenlenecek olan resepsiyonla devam edecek.

ASILSIZ İHBARLARA YAPTIRIM GETİRİLECEK

Genel Kurulda ayrıca, 112’yi meşgul edenlere yönelik müeyyidelerin artırılmasını içeren ‘Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ile ilgili görüşmelere başlanacak. Teklif kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmek amacıyla arayan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükselebilecek. Ayrıca, Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbarın olay yerine giden ekiplerce belgelendirilmesi durumunda 15 bin lira idari para cezası uygulanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetler çerçevesinde elde edilen gelirler ise ‘özel gelir’ olarak kaydedilecek ve yine bakanlık bütçesi içinde kullanılacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) uzmanları da Devlet Memurları Kanunu’nun ek 41’inci maddesine göre istihdam edilecek.

KOMİSYON GÜNDEMİ VE GÖRÜŞMELER

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesapları ile ilgili görüşmelere devam edecek. Bu hafta komisyon, Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’yi, çarşamba günü ise Türkiye Vakıflar Bankası ve bağlı ortaklıklarının bilanço ve netice hesaplarını inceleyecek. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İş Kurumu ve Ankara Üniversitesi yetkililerini dinlemek üzere toplanacak. Ayrıca, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu’nda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bazı belediye başkanlıklarının yetkilileri sunum yapacak.

HSK ÜYE SEÇİMİ YAPILACAK

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden oluşan Karma Komisyon, TBMM Genel Kurulunca Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 5 üye için adayların belirlenmesi amacıyla toplanacak. Komisyon, aday adayları başvurularını incelemek üzere bir Alt Komisyon kurulmasına karar verecek. Alt Komisyon, belirlenen süre içerisinde raporunu hazırlayıp Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon daha sonra toplanarak 5 üyelik için belirlediği 15 adayı Genel Kurula iletecek. Genel Kurulda bu adaylar arasından HSK’ya 5 üye seçilecek.