TBMM özel gündemle toplanıyor

TBMM, kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü ve “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlamaları çerçevesinde, pazar günü özel gündemle toplanacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 14 Mayıs seçimleri nedeniyle tatile giren Meclis’i 23 Nisan Pazar günü olağanüstü toplantıya çağırdı. Bayram etkinlikleri Şentop ve beraberindeki heyetin Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Ardından 1’inci TBMM binasında anma töreni yapılacak. TBMM Genel Kurulu da 23 Nisan özel gündemiyle toplanacak, siyasi partilerin temsilcileri konuşma yapacak. Meclis’te ayrıca “Çocuk Özel Oturumu” yapılacak. Oturuma depremzedelerin aralarında bulunduğu 134 çocuk katılacak.