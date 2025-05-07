TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu’nda Görüşmeler Tamamlandı

TBMM PLan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tüm üzerindeki görüşmeler sona erdi. Teklifin tümü üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) maddelerinin bir arada TBMM’ye getirilip görüşülmesi gerektiğini belirtti. Türeli, Anayasa’ya aykırı düzenlemelerin Plan ve Bütçe Komisyonundan önce Anayasa Komisyonu gibi ilgili komisyonlarca ele alınmasının daha uygun olacağını savundu. Ayrıca, kanun teklifinde TRT’ye yönelik düzenlemelerin bulunduğuna dikkati çekti ve “TRT, kamu kaynaklarıyla, bizim vergilerimizle finanse edilen bir yayıncılık yapıyor. Bu nedenle TRT’nin, çok partili siyasal sistem içerisinde her siyasi partinin görüşlerini ifade edebilecek bir biçimde tarafsız bir yayıncılık yapması gerekiyor.” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun yargılamasının TRT’den canlı yayınlanmasını talep etti. DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, “Meclis’te toplumun değil, yürütmenin ihtiyacı olan değişikliklerin hayata geçirildiğini; yasa yapım süreçlerinin de nitelikli ve demokratik olmadığını” iddia etti. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kanun teklifleri hazırlanırken daha dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaparak, “Hataların sonradan düzeltilmesi yanlış.” ifadesini kullandı. Usta, Anayasa Mahkemesindeki hukukçuların bunu bildiğini, idaredeki hukukçuların da bunu bilmediğinin mümkün olmadığını kaydetti. Bu durumun, ülkenin bir hukuk devleti olma niteliğini yok ettiğini savunarak, kamu bürokrasisi ve Meclisin gereksiz işlerle meşgul olduğunu belirtti.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, vergi incelemesine yetkili olanların görevinden ayrıldıktan sonra 3 yıl süreyle yapamayacakları işler hakkında düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti. Kalaycı, TRT’de Türk tarihiyle ilgili yerli ve milli içerikli filmlerin yer almasının sevindirici olduğunu belirtti ve şöyle konuştu: “Diriliş Ertuğrul, Alparslan: Büyük Selçuklu, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi yapımlar aslında gururlanacağımız çalışmalar.” Kalaycı, “Geçmişi kucaklamadan geleceğin köprülerini de kuramayız.” diyerek geçmişin önemine dikkat çekti.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından yapılan yasal düzenlemelerin Anayasa’ya uyum sağlaması için bazı değişiklikler gerektirdiğini belirtti. Hazırladıkları kanun tekliflerini çeşitli kesimlerle istişare ettiklerini açıklayan Yegin, “Biz insanlarla tartışıyoruz; sivil toplum örgütleriyle, hükümetle, bürokratlarla görüşüyoruz.” ifadelerini kullandı. Yegin, “Bizim başımızda hasbelkader genel başkan olmuş kimseler yok.” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Bu sözleri üzerine CHP’li milletvekilleri tepki gösterdi ve AK Parti ile CHP’li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Komisyonda, kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.